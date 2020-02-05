Госдума предложила лишить Совет Федерации права назначать генпрокурора

Ключевая поправка касается генпрокурора. Сейчас он назначается и увольняется Советом Федерации по представлению президента, и Путин предлагал сохранить этот порядок. Но депутаты выступили за то, чтобы генпрокурор назначался президентом после консультаций с Совфедом, а освобождался от должности главой государства. Крашенинников объяснил введение этой нормы тем, что она «зеркальна» по отношению к силовым министрам, которые тоже будут назначаться президентом после консультаций с сенаторами. Это сделает процесс назначения прокуроров более независимым, уверяет депутат, приводя в пример 1990-е гг., когда верхняя палата отказывалась поддержать представление президента о назначении или отставке генпрокурора: «Эти нормы направлены на исключение таких кризисных ситуаций».