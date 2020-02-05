Госдума предложила лишить Совет Федерации права назначать генпрокурора
Комитет Госдумы по законодательству начал рассмотрение поправок к президентскому законопроекту об изменении Конституции. Обсуждавшиеся в среду нормы касаются седьмой главы Основного закона («Судебная власть и прокуратура») и частично меняют смысл президентской инициативы, поскольку сокращают полномочия Совета Федерации, тогда как Владимир Путин говорил об их расширении.
Всего в комитет поступила 21 поправка к этой главе, восемь из которых были приняты. Все они подготовлены сопредседателями рабочей группы, руководителями профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.
Ключевая поправка касается генпрокурора. Сейчас он назначается и увольняется Советом Федерации по представлению президента, и Путин предлагал сохранить этот порядок. Но депутаты выступили за то, чтобы генпрокурор назначался президентом после консультаций с Совфедом, а освобождался от должности главой государства. Крашенинников объяснил введение этой нормы тем, что она «зеркальна» по отношению к силовым министрам, которые тоже будут назначаться президентом после консультаций с сенаторами. Это сделает процесс назначения прокуроров более независимым, уверяет депутат, приводя в пример 1990-е гг., когда верхняя палата отказывалась поддержать представление президента о назначении или отставке генпрокурора: «Эти нормы направлены на исключение таких кризисных ситуаций».