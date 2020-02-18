За президентом закрепят «общее руководство» правительством

Комитет по государственному строительству и законодательству сообщил о новых поправках в Конституцию, которые внесены в Госдуму и будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета. Авторы поправок – депутат Госдумы Павел Крашенинников, Андрей Макаров и члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак.



Поправки значительно расширяют полномочия президента. Например, они предполагают, что президент будет осуществлять общее руководство правительством, а также сможет распускать Государственную думу, «если после трехкратного отклонения кандидатур членов правительства более трети мест в кабинете министров остаются вакантными». Кроме того, бывшим президентам гарантируют в Конституции (сейчас это предусмотрено федеральным законом) право неприкосновенности, а процедура ее лишения будет идентична процедуре объявления импичмента действующему главе государства.