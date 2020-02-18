За президентом закрепят «общее руководство» правительством
Комитет по государственному строительству и законодательству сообщил о новых поправках в Конституцию, которые внесены в Госдуму и будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета. Авторы поправок – депутат Госдумы Павел Крашенинников, Андрей Макаров и члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак.
Поправки значительно расширяют полномочия президента. Например, они предполагают, что президент будет осуществлять общее руководство правительством, а также сможет распускать Государственную думу, «если после трехкратного отклонения кандидатур членов правительства более трети мест в кабинете министров остаются вакантными». Кроме того, бывшим президентам гарантируют в Конституции (сейчас это предусмотрено федеральным законом) право неприкосновенности, а процедура ее лишения будет идентична процедуре объявления импичмента действующему главе государства.
Одновременно поправки накладывают дополнительные обязанности на правительство. Например, в Конституции будет написано, что председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом за работу кабинета министров. За правительством предлагается закрепить новые обязанности:
обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей;
государственная поддержка научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала;
охрана окружающей среды, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным;
развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры;
обеспечение выполнения национальных проектов и федеральных программ;
обеспечение участия общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики;
поддержка волонтерского движения.
Это уже третья волна поправок в Конституцию. 5 февраля Госдума предложила лишить Совет Федерации права назначать генпрокурора. 12 февраля был утвержден второй пакет поправок, включающий норму о пожизненном сенаторстве для бывших президентов. Масштабные изменения в Конституцию были предложены Путиным во время послания Федеральному собранию. Госдума единогласно приняла законопроект о поправках в первом чтении 23 января. Второе чтение изначально планировалось на 11 февраля, однако из-за большого количества поступающих предложений по их уточнению и дополнению срок сбора поправок продлили до 14 февраля, а затем до 2 марта.