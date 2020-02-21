Волонтеры доведут граждан до избирательных участков

Ранее РБК написал о том, что Кремль довел до регионов желаемые показатели общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Поставлена задача добиться 60% явки на голосование и результата в 70%, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Эксперты опасаются, что волонтеры от информирования могут перейти к широкомасштабной агитации за поправки. Непонятно, за счет каких ресурсов все это будет делаться, рассуждает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. И смогут ли группы, которые захотят агитировать против поправок, также получить доступ к площадкам, на которых разместятся «Волонтеры Конституции». Он напоминает, что в соответствии с действующим избирательным законодательством под агитацией понимаются не только призывы голосовать «за» или «против», но и распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате, описание возможных последствий выбора, сделанного в чью-то пользу, и даже деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату или выдвинувшему его объединению.