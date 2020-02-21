Волонтеры доведут граждан до избирательных участков
Центризбирком привлечет волонтеров для разъяснения поправок в Конституцию. В пятницу, 21 февраля, председатель ЦИК Элла Памфилова подписала соглашение с председателем совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым о запуске проекта «Волонтеры Конституции». Его участники в преддверии голосования по поправкам в Основной закон будут разъяснять гражданам суть изменений.
Волонтеры присутствовали на послании президента, вспомнил Метелев. К настоящему времени уже создан неформальный штаб «Волонтеров Конституции», проект готов развернуть работу в течение двух недель. «Будем помогать россиянам разобраться в этих поправках, расскажем о том, что поменяется в их жизни», – пообещал Метелев.
Всего в ходе проекта планируется отобрать 100 000 добровольцев по всей России. В течение двух недель до дня голосования волонтеры, которые до этого пройдут курс обучения, будут информировать граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования. Для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в торговых центрах, на вокзалах, в парках и других местах массового скопления людей. Бюллетень для голосования не будет содержать информацию о сути поправок в Конституцию, так как они слишком объемные. Поэтому текст будет доноситься другими способами, в том числе через мобильное приложение ЦИК, а на избирательных участках разместят брошюры с разъяснениями.
ЦИК, которому поручена организация голосования, обещает сделать все возможное для того, чтобы обеспечить максимальную доступность волеизъявления: в ходе общероссийского голосования будет применяться система «мобильный избиратель», на предприятиях с большим количеством работников создадут дополнительные участки, гражданам с ограниченной мобильностью будет предложено голосовать на дому.
Ранее РБК написал о том, что Кремль довел до регионов желаемые показатели общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Поставлена задача добиться 60% явки на голосование и результата в 70%, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Эксперты опасаются, что волонтеры от информирования могут перейти к широкомасштабной агитации за поправки. Непонятно, за счет каких ресурсов все это будет делаться, рассуждает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. И смогут ли группы, которые захотят агитировать против поправок, также получить доступ к площадкам, на которых разместятся «Волонтеры Конституции». Он напоминает, что в соответствии с действующим избирательным законодательством под агитацией понимаются не только призывы голосовать «за» или «против», но и распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате, описание возможных последствий выбора, сделанного в чью-то пользу, и даже деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату или выдвинувшему его объединению.
Финансирование проекта волонтеры намерены осуществлять собственными силами, заверяет Метелев. По его словам, участие в проекте «Волонтеры Конституции» подразумевает не агитацию, а просветительскую деятельность. «Мы не работаем на явку», – настаивает он. Но волонтеры заинтересованы еще и в том, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с их движением.
Волонтеры должны не столько обеспечить прирост явки, сколько послужить ширмой для административного ресурса, который будет применяться в ходе общероссийского голосования, уверен политолог Аббас Галлямов. Он напоминает, что отказ от четко регламентированной законодательно процедуры референдума призван максимально облегчить возможность применения административного ресурса. Но и явку, и полученный результат нужно будет как-то объяснить, а волонтеры – это хорошая картинка, которую можно показывать по телевизору, говорит эксперт.