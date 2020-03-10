«Путин, по сути, превращается в монарха». Эксперты об обнулении сроков действующего президента

Вносимые в Конституцию изменения дают Путину возможность, сделав все важные институты от себя зависимыми, стоять над ними и регулировать степень своей вовлеченности в текущие дела. Он может передать часть функций председателю Госсовета, Совету безопасности, высшим судам. И если что-то пойдет не так – вмешаться. Если же все будет идти так, как надо, будет наслаждаться жизнью, но при этом не бояться, что его кто-то может подсидеть. Происходит децентрализация власти. Но не децентрализация президентской власти, потому что Путин, по сути, превращается в монарха, а децентрализация на более низком уровне. Никто из руководителей этих институтов в одиночку не является самодостаточным игроком и не представляет риска для Путина. Поправки в Конституцию усиливают власть «большого президента», и Путин будет решать, кому и какую часть власти передать, а он все это будет контролировать. Мы получим более персонифицированный режим, чем тот, что у нас пока есть по старой Конституции. Путин создает систему «разделяй и властвуй». Он ослабил все институты, сделал их напрямую от себя зависимыми, ставит во главе этих институтов людей, не являющихся политиками, – пока это глава администрации президента Антон Вайно и премьер Михаил Мишустин, и дальше это продолжится, когда поменяют председателей высших судов или председателя Совета Федерации. На их места придут люди не с политической узнаваемостью и весом, а винтики, которыми Путин будет руководить в более комфортном для себя варианте на посту президента. Вместо того чтобы разделить все полномочия между институтами, он их все берет себе и будет на время передавать их».