«Путин, по сути, превращается в монарха». Эксперты об обнулении сроков действующего президента
10 марта на заседании Госдумы депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила отменить ограничения по числу президентских сроков и позволить Владимиру Путину снова избраться на пост президента. Срок его нынешних полномочий истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции, он не имеет права баллотироваться на пост президента на следующих выборах. Заседание Госдумы прервали на полтора часа. Путин лично приехал в Госдуму и заявил, что поддерживает обнуление своих президентских сроков. Однако он попросил разъяснений Конституционного суда о законности этой поправки.
Эта поправка наряду с другими была принята Госдумой во втором чтении. Она вступит в силу после того, как все изменения будут приняты в третьем чтении, затем одобрены Советом Федерации, региональными парламентами, подписаны президентом и если в ходе всенародного голосования за него проголосует более 50% избирателей, принявших участие в этом голосовании.
«Поправка Терешковой» позволит Путину баллотироваться в президенты еще на два шестилетних срока – в 2024 и 2030 гг.
«Ведомости» спросили экспертов, почему Путин выбрал именно такой вариант продления своих полномочий.
Николай Петров, политолог:
«Три недели назад Владислав Сурков вбросил пробный шар про обнуление президентских сроков. В итоге посмотрели на реакцию и использовали этот вариант. Думаю, что он с самого начала был основным. Важно то, что это не столько продление путинского срока до 2036 г., сколько решение проблемы 2024 г. Путин уже ничем не ограничен, ему не нужно посылать элитам сигналы, что он остается у власти, чтобы они не строили догадок, кто будет следующим президентом. Теперь он может заниматься транзитом так, как это ему удобно.
Вносимые в Конституцию изменения дают Путину возможность, сделав все важные институты от себя зависимыми, стоять над ними и регулировать степень своей вовлеченности в текущие дела. Он может передать часть функций председателю Госсовета, Совету безопасности, высшим судам. И если что-то пойдет не так – вмешаться. Если же все будет идти так, как надо, будет наслаждаться жизнью, но при этом не бояться, что его кто-то может подсидеть. Происходит децентрализация власти. Но не децентрализация президентской власти, потому что Путин, по сути, превращается в монарха, а децентрализация на более низком уровне. Никто из руководителей этих институтов в одиночку не является самодостаточным игроком и не представляет риска для Путина. Поправки в Конституцию усиливают власть «большого президента», и Путин будет решать, кому и какую часть власти передать, а он все это будет контролировать. Мы получим более персонифицированный режим, чем тот, что у нас пока есть по старой Конституции. Путин создает систему «разделяй и властвуй». Он ослабил все институты, сделал их напрямую от себя зависимыми, ставит во главе этих институтов людей, не являющихся политиками, – пока это глава администрации президента Антон Вайно и премьер Михаил Мишустин, и дальше это продолжится, когда поменяют председателей высших судов или председателя Совета Федерации. На их места придут люди не с политической узнаваемостью и весом, а винтики, которыми Путин будет руководить в более комфортном для себя варианте на посту президента. Вместо того чтобы разделить все полномочия между институтами, он их все берет себе и будет на время передавать их».
Дмитрий Бадовский, руководитель фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»:
«Обнуление президентских сроков дает Владимиру Путину дополнительное пространство для возможностей и закрепляет за ним политическую инициативу. Право избираться не означает, что нужно избираться, – это будет зависеть от ситуации и в мире, и в России, и от того, как заработает в ближайшие годы система ветвей власти. Но наличие такого права будет стабилизующим и страховочным механизмом для системы в условиях ее обновленного функционирования. Кроме того, Путин в последнее время много раз подчеркивал важную для него мысль, что для России важен институт сильной президентской власти и что не нужно создавать никаких обходных схем, которые могли бы привести к двоевластию. Это сигнал системе, элитам, народу, что обходные пути будут чреваты, а для России важна президентская власть.
Вариант с обнулением сроков связан с поправкой, исключающей слово «подряд» из статьи, ограничивающей президентские полномочия двумя сроками, а такое дополнительное ограничение права быть избранным не должно иметь обратной силы. Это приводит к тому, что наряду с новыми конституционными полномочиями президента возникает правовое основание избираться вновь. Окончательно правовую позицию зафиксирует Конституционный суд. Но даже если бы «поправки Терешковой» не было, то ближе к 2024 г. пришлось бы вносить правовую ясность в этот вопрос, так что рано или поздно это бы произошло.
Что касается досрочных выборов в Госдуму, то президент высказал свою позицию еще 26 февраля на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию, когда в диалоге с сенатором Андреем Клишасом ответил на вопрос, когда должны вступать в силу поправки – на новом сроке полномочий власти или немедленно. Президент сказал, что немедленно. Логика Путина в том, что если проходит общероссийское голосование, то мнение народа как источника власти является решающим, поскольку на голосовании одобряются поправки и обновляется мандат президента и парламента, что позволяет поправкам действовать сразу без новых выборов. Какие-то соображения о целесообразности досрочных выборов могли быть, однако в данном случае учли совокупность факторов и на этот шаг не пошли. Во-первых, нужно провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, оно требует широкой политической мобилизации, и после этого провести повторную федеральную мобилизацию осенью было бы затруднительно. Во-вторых, еще не завершено структурирование партийно-политического поля к выборам, к ним не совсем готовы как парламентские партии, так и новые партийные проекты. В-третьих, на фоне осложнений в экономике мог бы быть рост протестного голосования. Кроме того, новое правительство, запуск нацпроектов и социальных программ, выдвинутых в послании президента, должны как раз сработать в следующем году и повысить рейтинги власти. Наконец, до окончания срока полномочий Госдумы остается чуть более года, у «Единой России» в нынешней Госдуме большинство, поэтому логично потратить это время на принятие необходимых законов и поправок, которые вытекают из поправок в Конституцию.
Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»:
«Думаю, что были разные варианты транзита власти, было видно, как их смотрели. В итоге вариант с обнулением президентских сроков показался самым простым в исполнении, самым понятным и надежным. Более того, этот вариант, как утверждают социологи, пользуется поддержкой значительной части населения.
Отнюдь не обязательно, что Путин пойдет на новый президентский срок. Думаю, решение будет приниматься ближе к 2024 г. На это решение, думаю, окажут определенное влияние и результаты выборов в Госдуму в 2021 г.».
Виталий Иванов, политолог:
«У меня не хватает фантазии представить, что кто-то из серьезных людей в самом деле ставил на уход Путина. Уверен, все, кто мало-мальски вовлечен в процесс принятия решений, исходили из того, что так или иначе будет найден юридически безупречный вариант для его выдвижения на очередной президентский срок.
10 марта, наверное, войдет в историю как «день одураченных». Во Франции в один из дней в ноябре 1630 г. все ждали, что король отправит кардинала Ришелье в отставку. И некоторые начали обращаться с ним так, будто он уже в отставке. А король неожиданно заявил, что Ришелье остается, и все, кто в это дело «инвестировали», соответственно, остались в дураках. Вот и у нас тоже случился такой «день одураченных». Если, конечно, считать всех, кто верил в «транзит», «трансфер», сколько-нибудь серьезными людьми. Серьезные люди как минимум допускали обнуление президентских сроков со всеми вытекающими.
При этом надо понимать, что обнуление не означает, что Владимир Владимирович непременно будет избираться в пятый раз. Это для него опция».
Илья Шаблинский, профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики:
«Есть юридическая проблема. Если сохраняется норма Конституции об ограничении президентских полномочий двумя сроками, то каким образом может быть закреплена норма, которая, по сути дела, блокирует действие этого ограничителя еще на 12 лет? С правовой точки зрения это будет просто полный абсурд.
Норма об обнулении президентских сроков лишает смысла саму Конституцию. Потому что в таком случае к ней можно в любой момент прицепить такое же переходное положение, в котором указать, что «все перечисленные выше права и свободы действуют, но лишь с того момента, с какого мы посчитаем нужным, а пока они все не действуют». То есть поправка об обнулении сроков ставит под вопрос смысл Конституции как таковой. Ведь Конституция – это ограничитель. Последний ограничитель, который еще действовал».