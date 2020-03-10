Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года

Что говорил Владимир Путин о сменяемости власти и своем президентском будущем

(Отвечая на вопрос: «А президентское кресло с вами навсегда?»)





«Нет. И для страны неправильно, вредно, и мне не нужно. Есть сроки, отведенные Конституцией России. Считаю важным соблюдать требования, предусмотренные Основным законом. Видно будет, как сложится ситуация, но в любом случае срок моей работы ограничен Конституцией.

23 ноября 2014 г., интервью ТАСС





«Как долго [находиться у власти], зависит от двух обстоятельств. Безусловно, есть правила, предусмотренные Конституцией, и они точно не будут нарушены с моей стороны. Но я и не уверен, что я должен полностью воспользоваться этими конституционными правами. Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире и от моих собственных настроений.

29 сентября 2015 г., интервью телеканалам CBS и PBS





(Отвечая на вопрос: «Вы допускаете для себя возможность снова возвращения в президентский срок в 2030 г., если вы не меняете Конституцию?»)





«Послушайте меня. Мне кажется, то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем. Я что, до 100 лет, что ли, здесь буду сидеть? Нет.

18 марта 2018 г., ответы на вопросы журналистов после окончания выборов президента



«Я чего опасаюсь, почему я не хочу отменять [ограничение на президентские] сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду, дело не во мне. Мы вносим поправки в Конституцию даже не на пять, не на 10 лет, минимум лет на 30, думаю, на 50. <...> Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и из Конституции убрать обязательную сменяемость – как-то не могу, мне это не нравится.

6 марта 2020 г., встреча с представителями общественности Ивановской области



«На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти – а для такой страны, как наша, это важно, – лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено.

8 марта 2020 г., в интервью для проекта телеканала «Россия» «Пролетев над бездной»



Источники: официальный сайт президента РФ, материалы СМИ