Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года
Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.
Поводом для приезда президента стали поправки, внесенные «с голоса» единороссами Александром Карелиным и Валентиной Терешковой.
Карелин в самом начале заседания предложил провести досрочные выборы в Думу. Его подержали лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливой России» Сергей Миронов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов, напротив, посоветовал «десять раз подумать», поскольку это может привести к развалу ветвей власти. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов поправку коллеги не комментировал.
Терешкова озвучила свои поправки уже во время голосования, предложив или обнулить президентские сроки действующего президента, или снять ограничение его полномочий двумя сроками. Избиратели взволнованы тем, что будет после 2024 г., и практически все хотят, чтобы Путин, «что называется, был рядом, мол, вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, подстраховать». «Ну а если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции, надо все честно, открыто, публично предусмотреть», – призвала Терешкова.
После этого был объявлен перерыв: как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, касающуюся президента поправку нужно обсудить с ним самим. Через 1,5 часа в Думу прибыл Путин и сразу поднялся на трибуну, чтобы высказать «свою позицию относительно крайне важных предложений» депутатов. Инициативу Карелина он не поддержал, поскольку «по этому вопросу в парламенте нет консенсуса». С идеей убрать из Конституции ограничение двух сроков тоже не согласился, так как в долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии регулярной смены власти. А вот другую поправку Терешковой президент поддержал: «Но при одном условии – если Конституционный суд (КС) даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Основного закона». Заключение КС о соответствии поправок неизменяемым главам 1, 2 и 9 Конституции уже предусмотрено законопроектом об изменении Основного закона.
Сразу после этого депутаты одобрили поправку Терешковой 380 голосами против 43 (КПРФ), а Карелин свою поправку отозвал.
О возможном обнулении президентских сроков советник Володина, руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский говорил «Ведомостям» еще в декабре – после пресс-конференции Путина, на которой тот сообщил, что не против изъятия слова «подряд» из статьи об ограничении президентских полномочий двумя сроками.
А три недели назад о необходимости обнуления сроков в связи с изменением полномочий президента в интервью сайту «Актуальные комментарии» заявил экс-помощник Путина Владислав Сурков: «С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства <...> Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты». Сопредседатели рабочей группы по поправкам Андрей Клишас и Павел Крашенинников уверяли, что вопрос об обнулении там не обсуждается.
Что говорил Владимир Путин о сменяемости власти и своем президентском будущем
(Отвечая на вопрос: «А президентское кресло с вами навсегда?»)
«Нет. И для страны неправильно, вредно, и мне не нужно. Есть сроки, отведенные Конституцией России. Считаю важным соблюдать требования, предусмотренные Основным законом. Видно будет, как сложится ситуация, но в любом случае срок моей работы ограничен Конституцией.
23 ноября 2014 г., интервью ТАСС
«Как долго [находиться у власти], зависит от двух обстоятельств. Безусловно, есть правила, предусмотренные Конституцией, и они точно не будут нарушены с моей стороны. Но я и не уверен, что я должен полностью воспользоваться этими конституционными правами. Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире и от моих собственных настроений.
29 сентября 2015 г., интервью телеканалам CBS и PBS
(Отвечая на вопрос: «Вы допускаете для себя возможность снова возвращения в президентский срок в 2030 г., если вы не меняете Конституцию?»)
«Послушайте меня. Мне кажется, то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем. Я что, до 100 лет, что ли, здесь буду сидеть? Нет.
18 марта 2018 г., ответы на вопросы журналистов после окончания выборов президента
«Я чего опасаюсь, почему я не хочу отменять [ограничение на президентские] сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду, дело не во мне. Мы вносим поправки в Конституцию даже не на пять, не на 10 лет, минимум лет на 30, думаю, на 50. <...> Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и из Конституции убрать обязательную сменяемость – как-то не могу, мне это не нравится.
6 марта 2020 г., встреча с представителями общественности Ивановской области
«На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти – а для такой страны, как наша, это важно, – лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено.
8 марта 2020 г., в интервью для проекта телеканала «Россия» «Пролетев над бездной»
Источники: официальный сайт президента РФ, материалы СМИ
Предсказуемое решение
Обнуление сроков дает Путину дополнительное пространство и закрепляет за ним политическую инициативу, считает Бадовский: «Право избираться не означает обязанности избираться – это будет зависеть от ситуации и в мире, и в России и от того, как заработает в ближайшие годы система ветвей власти. Но наличие такого права будет стабилизующим и страховочным механизмом для системы в условиях ее обновленного функционирования». Изъятие слова «подряд» является дополнительным ограничением права быть избранным и не должно иметь обратной силы, полагает эксперт: «Это приводит к тому, что наряду с новыми конституционными полномочиями президента возникает правовое основание избираться вновь. Окончательно правовую позицию зафиксирует КС».
Никто из серьезных людей не ставил на уход Путина, все мало-мальски причастные к принятию решений люди исходили из того, что будет найден юридически безупречный способ для его выдвижения на новый срок, уверен политолог Виталий Иванов: «Обнуление не означает, что Путин непременно будет избираться в пятый раз, это для него опция. Лично я считаю, что он воспользуется обновленной нормой, но теоретически может же и не воспользоваться – это будет зависеть от множества факторов, как внутриполитических, так и международных».
Решение о выдвижении или невыдвижении Путина на новый срок будет приниматься ближе к 2024 г., согласен политолог Евгений Минченко, и Путин «отнюдь не обязательно» воспользуется этой возможностью. На его решение могут повлиять в том числе результаты ближайших выборов в Госдуму, отмечает эксперт. При этом вариант обнуления сроков не был изначально единственным, уверен Минченко: «Вариант с обнулением показался самым простым в исполнении и самым понятным и надежным. Более того, этот вариант, как утверждают социологи, пользуется поддержкой значительной части населения».
Сомнительная новация
Это не столько продление путинского срока до 2036 г., сколько решение проблемы 2024 г., считает политолог Николай Петров: «Путин уже ничем не ограничен, ему не нужно каким-то образом посылать элитам сигналы, что он остается у власти, чтобы элиты не искали и не строили догадок, кто будет следующим президентом. Теперь он может заниматься транзитом так, как это ему удобно». Поправки в Конституцию дают Путину возможность, сделав все важные институты зависимыми от себя, стоять над ними и регулировать степень своей вовлеченности в текущие дела, отмечает эксперт: «Он может передать часть функций председателю Госсовета, Совбезу, высшим судам. И если что-то пойдет не так – вмешаться. Если же все будет идти так, как надо, он будет наслаждаться жизнью, но при этом не бояться, что его кто-то может подсидеть». По сути, происходит децентрализация власти, но не президентской – потому что Путин, «по сути, превращается в монарха», – а на более низком уровне, полагает Петров. Поправки в Конституцию усиливают власть «большого президента», Путин будет решать, кому и какую часть власти передать, и все это контролировать, продолжает эксперт: «Мы получим более персонифицированный режим, чем тот, что у нас пока есть по старой Конституции. Путин создает систему «разделяй и властвуй». Он ослабил все институты, сделал их напрямую от себя зависимыми, ставит во главе них людей, не являющихся политиками, – это не люди с политической узнаваемостью и весом, а винтики, которыми Путин будет руководить в более комфортном для себя варианте на посту президента. Вместо того чтобы разделить все полномочия между институтами, он их все берет себе и будет на время их передавать».
С обнулением сроков есть юридическая проблема, считает профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский. По его мнению, с правовой точки зрения закрепление нормы, которая фактически на 12 лет блокирует действие уже присутствующего в Конституции ограничения двух сроков, абсурдно. Это лишает смысла саму Конституцию, указывает эксперт: «В таком случае можно [ко всей] Конституции в любой момент прицепить такое же переходное положение, в котором указать, что «все перечисленные выше права и свободы действуют, но лишь с того момента, с какого мы посчитаем нужным, а пока они все не действуют». То есть такая поправка ставит под вопрос вообще смысл Конституции как таковой». В 1998 г. КС уже рассматривал вопрос об обнулении сроков первого президента Бориса Ельцина, напоминает Шаблинский: хотя Ельцин впервые избрался в 1991 г., а в 1993 г. была принята новая Конституция, суд решил, что отсчитывать сроки нужно именно с 1991 г.