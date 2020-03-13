В США объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Всего в мире отмечено более 125 000 случаев заражения коронавирусом, 4613 человек скончались в ходе заболевания, сообщает ВОЗ. Вспышка заболевания COVID-19 случилась в Китае в конце 2019 г., к настоящему времени эпицентром пандемии стала Европа. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что из стран Европы поступает больше сообщений о новых заболевших, чем поступало из Китая на пике эпидемии в стране. В России зафиксировано 45 случаев, 11 из которых были зарегистрированы за последние сутки.