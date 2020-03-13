В США объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса. Решение откроет штатам и муниципалитетам доступ к $50 млрд, отложенным на устранение последствий стихийных бедствий. Главные положения из выступления Трампа:
В стране отменяются правила, указывающие, где конкретно госпитали могут оказывать медицинскую помощь. Это позволит развернуть сеть диагностических центров в формате drive-thru («не выходя из машины»).
Расширяется сотрудничество государства с частным сектором. 15 марта Google запустит онлайн-опросник, позволяющий самостоятельно проверить симптомы коронавируса и при необходимости найти диагностический центр. Тесты будут проводится на парковках магазинов Walmart, CVS и Walgreens.
США закупят «значительное количество сырой нефти», чтобы поддержать стратегический резерв страны.
В течение пандемии коронавируса не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже.
К 13 марта в США было зафиксировано 1629 случаев заражения коронавирусом, 41 человек скончался в ходе болезни, сообщают центры по контролю и профилактике заболеваний. 12 марта Трамп запретил на 30 дней въезд в США гражданам стран шенгенской зоны. В своем обращении к нации он сказал, что запрет распространится на «огромное количество товаров и грузов», однако вскоре он уточнил в Twitter, что ограничения коснутся только людей, обращала внимание Financial Times.
Чрезвычайные положения позволяют президенту США расширить полномочия федеральных органов. К началу пресс-конференции Трампа в стране действовало свыше 30 чрезвычайных положений, большинство из них было введено Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим и дает право вводить санкции. Трамп уже прибегал к положениям: именно они, в частности, позволили начать строительство стены на границе с Мексикой и запретили американским компаниям сотрудничать с Huawei. Ни один из президентов США ранее не объявлял национальное ЧП из-за эпидемий или природных катаклизмов.
В ходе вспышки заболевания здравоохранение США столкнулось с недостатком тест-систем. Вместо того чтобы использовать тесты, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), центры по контролю и профилактике разработали собственные тесты, которые затем пришлось дорабатывать, отмечает ProPublica. 4 февраля управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) распорядилось ускорить процедуру сертификации тестов, однако из-за формулировки документа все уже проведенные тесты пришлось подтверждать заново. 13 февраля, до выступления Трампа, FDA экстренно одобрило автоматическую тест-систему швейцарской компании Roche, позволяющую проводить до 4000 тестов в день.
О готовности объявить ЧП из-за коронавируса Трамп говорил 12 марта. «Закон Стэффорда дает нам очень широкие чрезвычайные полномочия, – говорил он. – Я запомнил его практически наизусть, вплоть до прав, устанавливаемых этим законом» (цитата по Reuters). Закон Стэффорда (Stafford Act) дает право федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) содействовать местным властям при стихийных бедствиях. На эти цели у FEMA выделено $50 млрд, однако только президент может объявить, что именно является стихийным бедствием.
Всего в мире отмечено более 125 000 случаев заражения коронавирусом, 4613 человек скончались в ходе заболевания, сообщает ВОЗ. Вспышка заболевания COVID-19 случилась в Китае в конце 2019 г., к настоящему времени эпицентром пандемии стала Европа. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что из стран Европы поступает больше сообщений о новых заболевших, чем поступало из Китая на пике эпидемии в стране. В России зафиксировано 45 случаев, 11 из которых были зарегистрированы за последние сутки.