Ливийский фельдмаршал Хафтар объявил себя главой Ливии

С апреля 2019 г. ЛНА под руководством Хафтара продолжает наступление на Триполи, где находятся органы власти ПНС, признанные ООН. К настоящему моменту ЛНА контролирует большую часть востока и юга страны, однако взять столицу так и не смогла. Ситуация резко обострилась в конце прошлого года, когда ПНС обратилось за военной поддержкой к Турции. Помимо Турции ПНС поддерживают Италия и Катар, а их противников – ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинял Россию в поддержке Хафтара «на самом высоком уровне», однако российские власти не раз подчеркивали, что выступают за урегулирование конфликта путем переговоров между ПНС и ЛНА. «Я бы не говорил здесь о каких-то рычагах давления, которые есть у России, у нас есть контакты со всеми без исключения действующими лицами ливийского конфликта: это и генерал, маршал Хафтар, и председатель президентского совета [Фаиз] Саррадж, и глава парламента в Тобруке (лояльного Хафтару. – «Ведомости») Агила Салех, и другие деятели», – сказал в ходе пресс-конференции 28 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Россия не одобряет заявление о том, что «теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу». Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев тоже назвал новость об односторонних действиях Хафтара «очень тревожной». В интервью «Интерфаксу» он уточнил, что «преодоление этого кризиса возможно только на путях взаимных уступок и компромиссов, ведущих к восстановлению национального согласия. Именно это и было прописано в соглашении 2015 г. (о разрыве которого заявил 27 апреля Хафтар. – «Ведомости»), альтернативы которому я лично не вижу».