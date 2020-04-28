Ливийский фельдмаршал Хафтар объявил себя главой Ливии

Ливийский фельдмаршал Хафтар объявил себя главой ЛивииЭтот его шаг Россия не одобрила
Ливийская национальная армия (ЛНА) взяла на себя управление страной. Об этом 27 апреля вечером объявил ее главнокомандующий фельдмаршал Халифа Хафтар. Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа назвало действия Хафтара фарсом.
В своем телеобращении Хафтар заявил, что «генеральное командование вооруженных сил, несмотря на тяжелое бремя ответственности, принимает волю народа и делегируемый им мандат на управление страной». Он пообещал работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов в Ливии. В ответ на это президентский совет ПНС (противостоящая Хафтару сторона войны в Ливии, контролирующая столицу Триполи. – «Ведомости») выпустил официальное заявление, в котором назвал слова Хафтара «очередным фарсом, представляющим собой новый переворот в серии путчей, которая началась несколько лет назад», цитирует это заявление ТАСС.
С апреля 2019 г. ЛНА под руководством Хафтара продолжает наступление на Триполи, где находятся органы власти ПНС, признанные ООН. К настоящему моменту ЛНА контролирует большую часть востока и юга страны, однако взять столицу так и не смогла. Ситуация резко обострилась в конце прошлого года, когда ПНС обратилось за военной поддержкой к Турции. Помимо Турции ПНС поддерживают Италия и Катар, а их противников – ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинял Россию в поддержке Хафтара «на самом высоком уровне», однако российские власти не раз подчеркивали, что выступают за урегулирование конфликта путем переговоров между ПНС и ЛНА. «Я бы не говорил здесь о каких-то рычагах давления, которые есть у России, у нас есть контакты со всеми без исключения действующими лицами ливийского конфликта: это и генерал, маршал Хафтар, и председатель президентского совета [Фаиз] Саррадж, и глава парламента в Тобруке (лояльного Хафтару. – «Ведомости») Агила Салех, и другие деятели», – сказал в ходе пресс-конференции 28 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Россия не одобряет заявление о том, что «теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу». Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев тоже назвал новость об односторонних действиях Хафтара «очень тревожной». В интервью «Интерфаксу» он уточнил, что «преодоление этого кризиса возможно только на путях взаимных уступок и компромиссов, ведущих к восстановлению национального согласия. Именно это и было прописано в соглашении 2015 г. (о разрыве которого заявил 27 апреля Хафтар. – «Ведомости»), альтернативы которому я лично не вижу».
Руководство Европейского союза (ЕС) уже заявило, что не признает перехода власти к Хафтару. По мнению представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, односторонние действия ЛНА неприемлемы, поскольку они не будут способствовать мирному урегулированию. На прошлой неделе руководство ЕС, а также Германии, Франции и Италии выступило с совместным заявлением, в котором призвало стороны ливийского конфликта к переговорам. Посольство США в Ливии 28 апреля также выразило сожаление по поводу решения Хафтара.
В январе в Москве и Берлине прошли многосторонние встречи с участием Хафтара и Сарраджа. Ни одна из них не привела к подписанию соглашения о перемирии. 19 января участники конференции в Берлине подписали итоговое коммюнике, закрепляющее основные договоренности о политическом урегулировании. В нем значилось создание военного комитета, в который войдут по пять представителей Сарраджа и Хафтара, а также создание комиссии по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня. Однако до сих пор ливийские лидеры так и не одобрили это соглашение. Комментируя заявление Хафтара, Лавров напомнил, что тогда «мы предупредили, что без ярко выраженного согласия ливийских сторон шансов на то, что эти договоренности, достигнутые в кругу внешних игроков, будут жизнеспособными, в общем-то немного. К сожалению, это подтвердилось».
Хафтар оказался в тупиковой ситуации, считает доцент Высшей школы экономики Леонид Исаев: «Триполи ему взять не получается уже год, из-за этого нет возможности выступать на международных переговорах с позиции силы, как ему бы хотелось». От его заявления расстановка сил никак не меняется, поэтому это просто попытка оправдаться за провалы последнего времени, причем направленная в основном на саму Восточную Ливию, поясняет Исаев. По его словам, «там есть и другие игроки помимо ЛНА, а сама она тоже довольно разрозненна. Их объединяет наличие общего врага, а не общее видение ливийского будущего. Вероятно, там накопились противоречия и недовольство Хафтаром». Последний месяц, когда поддержка внешних игроков почти прекратилась из-за пандемии коронавируса, Хафтар и Саррадж остались один на один и Хафтар все равно не смог существенно продвинуться на поле боя, резюмирует эксперт: «Ни у того ни у другого нет достаточных ресурсов, чтобы одолеть соперника в одиночку, а «великим державам» и региональным союзникам сейчас явно не до них».