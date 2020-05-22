Экс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатора

Экс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатораХотя сам Сергей Левченко готов составить конкуренцию президентскому назначенцу Игорю Кобзеву
Коммунист Сергей Левченко, в декабре 2019 г. добровольно ушедший с поста губернатора Иркутской области, планирует участвовать в выборах главы региона будущей осенью, сообщил он «Ведомостям». Однако к голосованию его не допустят, говорят два человека, близких к администрации президента.
Планы коммуниста
«Я буду выдвигаться, – заявил Сергей Левченко «Ведомостям». – Другое дело, что есть немало желающих меня не допустить под любым предлогом, потому что боятся. Не исключаю и попытки уголовных дел, хотя с точки зрения юридической хоть кучу дел возбуждай – это не является основанием, чтобы не допустить к выборам». При этом есть «множество других вещей», которые власти делают, чтобы не допустить к выборам, сказал Левченко, не уточнив, о чем конкретно идет речь. «Главное – любым способом меня не допустить. Наших депутатов хватает, чтобы я прошел муниципальный фильтр трижды», – отметил экс-губернатор.