Экс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатора

«Я буду выдвигаться, – заявил Сергей Левченко «Ведомостям». – Другое дело, что есть немало желающих меня не допустить под любым предлогом, потому что боятся. Не исключаю и попытки уголовных дел, хотя с точки зрения юридической хоть кучу дел возбуждай – это не является основанием, чтобы не допустить к выборам». При этом есть «множество других вещей», которые власти делают, чтобы не допустить к выборам, сказал Левченко, не уточнив, о чем конкретно идет речь. «Главное – любым способом меня не допустить. Наших депутатов хватает, чтобы я прошел муниципальный фильтр трижды», – отметил экс-губернатор.