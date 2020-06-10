Китай отказался присоединяться к ядерным переговорам России и США

На прошлой неделе спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил о достигнутой с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым договоренности о переговорах по судьбе СНВ-3. По его словам, на переговоры также приглашены представители КНР. Как заявил 8 июня Рябков, эти переговоры пройдут 22 июня в столице Австрии Вене. Он выразил надежду на то, что сторонам удастся «сдвинуть этот процесс с мертвой точки и наметить определенный путь вперед» в вопросе о продлении заключенного в 2010 г. договора СНВ-3, срок действия которого истекает в конце 2020 г. В то же время Рябков подчеркнул, что России известна негативная позиция Китая по вопросу его участия в этом процессе и потому Москва была удивлена заявлениями США о приглашении представителей Китая.