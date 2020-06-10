Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика Эксклюзивно по подписке

Китай отказался присоединяться к ядерным переговорам России и США

Убедить Пекин включиться в обсуждение договора СНВ-3 не удастся, уверен эксперт
Алексей Никольский
Reuters

Китай не будет принимать участия в переговорах с Россией и США о контроле над вооружениями. Об этом, по сообщению «РИА Новости», заявила 9 июня в Пекине официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин. Она добавила, что китайская сторона неоднократно выражала свою однозначную отрицательную позицию по этому вопросу. По словам представителя МИДа, США постоянно пытаются втянуть Китай в обсуждение вопроса о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но за этим стоит желание переложить ответственность с себя на другие страны. Хуа Чуньин также напомнила, что США в последнее время вышли из целого ряда международных соглашений, в том числе Договора о ракетах средней и меньшей дальности, международного договора о торговле оружием и Договора об открытом небе.

На прошлой неделе спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил о достигнутой с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым договоренности о переговорах по судьбе СНВ-3. По его словам, на переговоры также приглашены представители КНР. Как заявил 8 июня Рябков, эти переговоры пройдут 22 июня в столице Австрии Вене. Он выразил надежду на то, что сторонам удастся «сдвинуть этот процесс с мертвой точки и наметить определенный путь вперед» в вопросе о продлении заключенного в 2010 г. договора СНВ-3, срок действия которого истекает в конце 2020 г. В то же время Рябков подчеркнул, что России известна негативная позиция Китая по вопросу его участия в этом процессе и потому Москва была удивлена заявлениями США о приглашении представителей Китая.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных