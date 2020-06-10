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ЦИК ждет рекомендаций по наблюдению за голосованием по Конституции

Для этого будет созван распущенный ранее экспертный совет Центризбиркома
Анастасия Корня
Максим Стулов / Ведомости

Центризбирком в ближайшее время возобновит работу своей экспертной площадки, заявила 10 июня председатель ЦИК Элла Памфилова. «Возможно, что даже на следующей неделе мы проведем такую встречу с экспертами», – сказала она на заседании в среду.

Ранее существовавший Научно-экспертный совет при ЦИК был распущен в феврале этого года, так как его форма «для нас оказалась совершенно неприемлемой, она изжила себя как анахронизм», объяснила тогда это решение Памфилова. С момента учреждения осенью 2018 г. эксперты собрались всего три раза, последней каплей стала невозможность собрать совет в момент острого кризиса в период выборов в Мосгордуму. Новый формат работы предполагает встречи с экспертами по заранее заданным темам, объясняли в ЦИК.

Несколько опрошенных «Ведомостями» членов распущенного совета признались, что пока не получали приглашения. Их начнут направлять в ближайшие дни, рассказал «Ведомостям» собеседник в ЦИК. Там планируют привлечь самый широкий круг экспертов, от них ждут рекомендаций, в первую очередь по организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию, по которому сейчас очень много вопросов. От экспертов ждут конкретных рекомендаций, которые позволят сформулировать правила наблюдения, в том числе и в режиме видеотрансляции. При этом ЦИК в первую очередь заинтересован в участии представителей оппозиции, они лучше всех знают слабые места процедуры. Легитимность и прозрачность голосования – ключевой вопрос для его организаторов, подчеркивает собеседник ЦИК.

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По словам Памфиловой, уже понятно, что видеонаблюдение за ходом голосования будет организовано в Москве, Татарстане, в Курганской и Тверской областях, с высокой долей вероятности это будет сделано еще в ряде регионов. Настоятельно рекомендовано организовать видеонаблюдение Санкт-Петербургу.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сомневается в том, что привлечение экспертов на этой стадии процесса окажется эффективным, скорее такой шаг носит пропагандистский характер. «Очевидно, что время для улучшений ушло – мы в разгаре кампании, когда уже невозможно поменять правила, но можно втянуть экспертов в дискуссию, которая уже вряд ли сможет быть плодотворной». Тем не менее, подчеркивает он, эксперты «Голоса» всегда готовы участвовать в работе по повышению прозрачности процедур общероссийского голосования.

Речь идет об актуализации диалога и мяч сейчас на стороне Центризбиркома, который должен предложить общественности актуальную форму, говорит член Совета по правам человека и бывший член ЦИК Игорь Борисов. По его мнению, в рамках текущего дискурса ЦИК должен стоять над схваткой, отбирая самые лучшие предложения. Отсутствие же такой нейтральной площадки приводит к тому, что некоторые общественные организации излишне радикализируются и уходят в плоскость политической борьбы, рассуждает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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