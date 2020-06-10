ЦИК ждет рекомендаций по наблюдению за голосованием по Конституции

Несколько опрошенных «Ведомостями» членов распущенного совета признались, что пока не получали приглашения. Их начнут направлять в ближайшие дни, рассказал «Ведомостям» собеседник в ЦИК. Там планируют привлечь самый широкий круг экспертов, от них ждут рекомендаций, в первую очередь по организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию, по которому сейчас очень много вопросов. От экспертов ждут конкретных рекомендаций, которые позволят сформулировать правила наблюдения, в том числе и в режиме видеотрансляции. При этом ЦИК в первую очередь заинтересован в участии представителей оппозиции, они лучше всех знают слабые места процедуры. Легитимность и прозрачность голосования – ключевой вопрос для его организаторов, подчеркивает собеседник ЦИК.