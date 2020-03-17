«Голос»: правила голосования за поправки в Конституцию нарушают закон о выборах
Правила общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не запрещают государственным органам участвовать в агитации, что противоречит законодательству о выборах в России, указывает движение наблюдателей «Голос». Движение призывает Центральную избирательную комиссию (ЦИК) обеспечить правовое регулирование информирования и агитации, а госслужащих, вплоть до президента, – воздержаться от участия в агитации за счет бюджета.
«Голос» обращает внимание, что «регламент придуманного на скорую руку "общероссийского голосования"» допускает агитацию даже со стороны членов избирательных комиссий. Государственные органы уже начали выступать за принятие поправок, констатируют авторы движения. При этом правовые нормы не дают гражданам гарантий об их участии в агитации.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля. Сейчас закон о проведении голосования с утвержденным текстом поправок ожидает подписи Владимира Путина. Его одобрили Федеральное собрание и региональные парламенты, а Конституционный суд подтвердил законность поправки, обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. Затраты на информирование о голосовании, согласно данным ЦИК, на 155 млн руб. превысит затраты на те же цели во время президентских выборов 2018 г.