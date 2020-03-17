«Голос»: правила голосования за поправки в Конституцию нарушают закон о выборах

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля. Сейчас закон о проведении голосования с утвержденным текстом поправок ожидает подписи Владимира Путина. Его одобрили Федеральное собрание и региональные парламенты, а Конституционный суд подтвердил законность поправки, обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. Затраты на информирование о голосовании, согласно данным ЦИК, на 155 млн руб. превысит затраты на те же цели во время президентских выборов 2018 г.