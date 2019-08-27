Центризбирком пригрозил разогнать свой экспертный совет

Он уже три раза не смог обсудить ситуацию с выборами в Мосгордуму

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Эксперты ЦИК работают на недостаточно высоком уровне, считает Элла Памфилова Андрей Гордеев / Ведомости

Центризбирком повторно отменил намеченное на вторник заседание своего научно-экспертного совета, на котором планировалось обсудить особенности кампании по выборам в Мосгордуму. К сожалению, сообщила пресс-служба ЦИК, большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избиркомов по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи позиции мы хотели бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на наше очередное предложение провести на площадке ЦИК России открытую дискуссию. По данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, из 80 членов научно-экспертного совета только 17 были готовы прийти на заседание.

Это уже третья неудачная попытка ЦИК обсудить особенности отказа в регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Сначала Памфилова обещала провести разбор ошибок, допущенных кандидатами, на одном из заседаний комиссии с участием экспертов. Затем обсуждение перенесли на заседание научно-экспертного совета 14 августа, но и оно было отменено.