Центризбирком уточнил правила бесконтактного голосования

Центризбирком уточнил правила бесконтактного голосованияУчастки на улице появятся лишь в исключительных случаях
Центризбирком (ЦИК) опубликовал 15 июня обновленные рекомендации для избирательных комиссий, наблюдателей, СМИ и участников голосования по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Рекомендации утверждены главным санитарным врачом и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованы с ЦИК.
Это уже вторая версия инструкции: первая появилась в конце мая и вызвала неоднозначную реакцию, так как предложенные меры (в частности, рекомендация не передавать членам комиссии паспорт в руки при подтверждении личности голосующего), по отзывам экспертов, упрощали процесс фальсификации результатов голосования. Появление новой версии рекомендаций на прошлой неделе анонсировала председатель ЦИК Элла Памфилова, объяснив это изменением ситуации – например, появилась возможность предоставить голосующим одноразовые ручки.