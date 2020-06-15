Центризбирком уточнил правила бесконтактного голосования

Это уже вторая версия инструкции: первая появилась в конце мая и вызвала неоднозначную реакцию, так как предложенные меры (в частности, рекомендация не передавать членам комиссии паспорт в руки при подтверждении личности голосующего), по отзывам экспертов, упрощали процесс фальсификации результатов голосования. Появление новой версии рекомендаций на прошлой неделе анонсировала председатель ЦИК Элла Памфилова, объяснив это изменением ситуации – например, появилась возможность предоставить голосующим одноразовые ручки.