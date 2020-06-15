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Центризбирком уточнил правила бесконтактного голосования

Участки на улице появятся лишь в исключительных случаях
Анастасия Корня
Пресс-служба ЦИК России / ТАСС

Центризбирком (ЦИК) опубликовал 15 июня обновленные рекомендации для избирательных комиссий, наблюдателей, СМИ и участников голосования по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Рекомендации утверждены главным санитарным врачом и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованы с ЦИК.

Это уже вторая версия инструкции: первая появилась в конце мая и вызвала неоднозначную реакцию, так как предложенные меры (в частности, рекомендация не передавать членам комиссии паспорт в руки при подтверждении личности голосующего), по отзывам экспертов, упрощали процесс фальсификации результатов голосования. Появление новой версии рекомендаций на прошлой неделе анонсировала председатель ЦИК Элла Памфилова, объяснив это изменением ситуации – например, появилась возможность предоставить голосующим одноразовые ручки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных