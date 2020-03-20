ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Так как в законе о поправке эта процедура практически не регламентирована, постановление ЦИК будет тем нормативным актом, который определит весь ход голосования. Проект документа обсуждался в конце февраля, однако его еще доработали. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ЦИК расширил возможности для досрочного голосования, в том числе надомного: оно будет длиться не три, как ранее предполагалось, а семь дней. Как пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова, такая мера позволит исключить скопление на участках большого количества граждан и минимизирует риски заражения, заявила она. Сотрудников комиссий обеспечат масками и средствами дезинфекции, проведут с ними специальный инструктаж. Досрочное голосование на отдаленных участках и морских судах начнется с 1 апреля. Для удаленных групп граждан и желающих проголосовать досрочно – с 19 по 21 апреля. Региональным избирательным комиссиям, предварительно уведомив ЦИК, досрочное голосование можно будет начинать уже 15 апреля.