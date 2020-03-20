ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Так как в законе о поправке эта процедура практически не регламентирована, постановление ЦИК будет тем нормативным актом, который определит весь ход голосования. Проект документа обсуждался в конце февраля, однако его еще доработали. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ЦИК расширил возможности для досрочного голосования, в том числе надомного: оно будет длиться не три, как ранее предполагалось, а семь дней. Как пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова, такая мера позволит исключить скопление на участках большого количества граждан и минимизирует риски заражения, заявила она. Сотрудников комиссий обеспечат масками и средствами дезинфекции, проведут с ними специальный инструктаж. Досрочное голосование на отдаленных участках и морских судах начнется с 1 апреля. Для удаленных групп граждан и желающих проголосовать досрочно – с 19 по 21 апреля. Региональным избирательным комиссиям, предварительно уведомив ЦИК, досрочное голосование можно будет начинать уже 15 апреля.
Также будет действовать система голосования по месту нахождения – проголосовать можно будет на любом участке, предварительно подав заявление в МФЦ или через сайт госуслуг.
Сохранена упрощенная форма протокола для голосования. В нем будет всего шесть строк: число участников, число выданных бюллетеней, число бюллетеней в ящиках, число недействительных и действительных бюллетеней, количество голосов «за» и «против». Об опасности такого упрощенного подхода ранее уже не раз говорили эксперты. «Отказавшись от строк, содержащих информацию о числе избирателей, проголосовавших на дому и досрочно, ЦИК лишает и себя, и общество важнейшей информации, позволяющей оценить масштабы этих особых способов голосования, – предупреждал ранее эксперт по выборам Аркадий Любарев. – А мы знаем, что высокий уровень такого голосования является индикатором неблагополучия. И если ЦИК прячет такие индикаторы, значит, боится, что они покажут неблагоприятные результаты».
Тем не менее ЦИК не внял предупреждениям. В протоколах голосования не будут фиксировать количество проголосовавших за пределами избирательных участков, поскольку такие данные «появятся после голосования, когда возможные нарушения пресечь уже нереально, зато можно будет проводить псевдоисследования, рисовать всякого рода кривые и делать нечто из ничего», заявила Памфилова. Вместо этого участковым комиссиям предлагается письменно фиксировать эти данные и составлять специальные акты по принципу «один ящик – один акт», в случае нарушения это позволит, по словам председателя ЦИК, «предпринять действия, которые должны предпринять».
Согласно утвержденному порядку, после проведения голосования за пределами участка комиссии должны будут составлять акт, в котором указываются даты и время голосования, количество выданных бюллетеней, а также сведения о проводивших голосование членах участковых избирательных комиссий (УИК) и присутствовавших наблюдателях и сотрудников СМИ. Акт хранится у председателя, его заместителя или секретаря комиссии. Там также сказано, что ЦИК и региональные избирательные комиссии ежедневно доводят до всеобщего сведения информацию о проголосовавших досрочно, в том числе за пределами участков.
Но акты не публикуются, и наблюдатели, судя по всему, даже не смогут получить их копии на участках. Потом эти акты будут упакованы вместе со всей документацией и получить их можно будет только по решению суда, отмечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мелконьянц. В свою очередь ЦИК обещает публиковать только общие данные по регионам. Это означает, что точно восстановить ход голосования во всех деталях не получится. По мнению эксперта, такой порядок обращения с данными выдает страх перед последующими претензиями к легитимности процедуры.
Член ЦИК Евгений Колюшин выразил обеспокоенность тем, что к контролю за ходом голосования не допущены наблюдатели от партий – направлять их на участки будет Общественная палата. В ответ он получил резкую отповедь от Памфиловой, которая посоветовала «не спекулировать» и присылать наблюдателей через Общественную палату. Чем больше наблюдателей направят на участки голосования, тем лучше все пойдет, заявила она, пообещав проследить лично за возможными случаями отказов.
На общероссийское голосование не планируют приглашать международных наблюдателей. Законом это просто не предусмотрено, объяснила Памфилова. В то же время она не видит никаких препятствий для приглашения международных экспертов. «Именно экспертов, а не наблюдателей», – подчеркнула она, не объяснив, чем одно отличается от другого. Наблюдатель – субъект избирательного процесса, ему даны определенные права и вменяются обязательства, они закреплены законом о гарантиях избирательных прав граждан, объясняет бывший член ЦИК, председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. Эксперты же – это прежде всего профильные специалисты: ученые, политики, правозащитники, которые специализируются а области защиты избирательных прав граждан. С ними идет взаимодействие по наиболее актуальным темам – в этом году такой темой может оказаться опыт проведения выборов в условиях распространения коронавируса, отмечает Борисов. Такой опыт уже есть у Франции, Германии и США, отмечает он.
Наблюдателей приглашает государство, т. е. их визит фактически носит статус международного, что подразумевает определенный уровень обеспечения и сопровождения. Экспертов же приглашают профильные организации в личном качестве – как правило, это происходит по линии межпарламентских или дипломатических связей и предусматривает более простой протокол, говорит Борисов.