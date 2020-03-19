Навальный предложил стратегию действий на голосовании по Конституции

Единственным правильным отношением к путинским поправкам в Конституцию должны быть слова «не признаем», считает Навальный: «Эти поправки ничтожны, мы их обнулим при первой возможности, при первом честно избранном парламенте». Он называет голосование по поправкам незаконным и считает, что каждое изменение должно выноситься на отдельное голосование. «Я за индексацию пенсий, но против обнуления сроков Путина. Атеисты против бога, но за полномочия парламента. А верующие за бога, но против странного Госсовета», — поясняет Навальный. Он уточняет, что сам звал бы на референдум, если бы тот проводился, но его не проводят, вместо чего зовут на общероссийское голосование, которого нет в законодательстве. Политик при этом ссылается на слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. «Я думала о терминах, чтобы не было путаницы. Давайте введем термин эксклюзивная, разовая, уникальная акция, чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство», — говорила она в январе по поводу голосования по поправкам.