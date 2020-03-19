Навальный предложил стратегию действий на голосовании по Конституции
Политик Алексей Навальный призвал россиян фиксировать фальсификации на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и факты принуждения к участию в голосовании. Об этом говорится в видео, опубликованном на сайте политика. Навальный считает, что поправки уже приняты, поскольку изменения в Конституцию вступают в силу после одобрения двумя третями региональных парламентов. Он призвал обнародовать и распространять факты фальсификаций и принуждения к голосованию, а бюджетников, если их заставят идти на участки, — голосовать против. Также Навальный подчеркивает, что важнее на осенних выборах в единый день голосования применять «Умное голосование» против «Единой России». По его мнению, Мосгордума стала единственным парламентом, где был «бой по поправкам», именно потому, что на прошлогодних выборах в столичный парламент «нам немного не хватило, чтобы отнять у "Единой России" большинство».
Единственным правильным отношением к путинским поправкам в Конституцию должны быть слова «не признаем», считает Навальный: «Эти поправки ничтожны, мы их обнулим при первой возможности, при первом честно избранном парламенте». Он называет голосование по поправкам незаконным и считает, что каждое изменение должно выноситься на отдельное голосование. «Я за индексацию пенсий, но против обнуления сроков Путина. Атеисты против бога, но за полномочия парламента. А верующие за бога, но против странного Госсовета», — поясняет Навальный. Он уточняет, что сам звал бы на референдум, если бы тот проводился, но его не проводят, вместо чего зовут на общероссийское голосование, которого нет в законодательстве. Политик при этом ссылается на слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. «Я думала о терминах, чтобы не было путаницы. Давайте введем термин эксклюзивная, разовая, уникальная акция, чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство», — говорила она в январе по поводу голосования по поправкам.
«Поэтому я абсолютно всей душой с теми, кто хочет голосовать "против", "нет" и т.д. Можете даже и проголосовать, но смысла это не имеет, потому что у этого голосования нет правил», — резюмирует Навальный. Единственной тактикой, по его словам, может быть непризнание и самого голосования, и его результата.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, согласно указу президента, назначено на 22 апреля. На него вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» В понедельник Конституционный суд признал поправки и порядок их принятия соответствующими Основному закону. В целом закон об изменении Конституции был принят Госдумой и Советом Федерации 11 марта, после чего в течение двух дней его одобрили парламенты всех 85 субъектов федерации. Перед вторым чтением в Думе депутат Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих.