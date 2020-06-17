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Северная Корея расхотела дружить с Южной

КНДР пытается добиться от соседей реальной экономической помощи вместо «милых улыбок»
Варвара Подругина
Reuters

КНДР вернет войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Об этом 17 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Днем ранее северокорейские военные взорвали межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон.

Обострение ситуации на Корейском полуострове началось после того, как в начале июня южнокорейские неправительственные организации (НПО) «Борцы за свободную Северную Корею» и «Кынсем», основанные выходцами из КНДР, с помощью воздушных шаров отправили в КНДР около 500 000 антиправительственных листовок. Северокорейское руководство расценило эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения, и предупредило о подготовке ответных мер с участием вооруженных сил. Власти Южной Кореи в ответ подали жалобу в полицию с требованием возбудить уголовное дело и отозвать лицензию у отправивших листовки НПО, а президент страны Мун Чжэ Ин предложил направить в Северную Корею спецпосланников для переговоров о деэскалации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных