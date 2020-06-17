Северная Корея расхотела дружить с Южной

Северная Корея расхотела дружить с ЮжнойКНДР пытается добиться от соседей реальной экономической помощи вместо «милых улыбок»
КНДР вернет войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Об этом 17 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Днем ранее северокорейские военные взорвали межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон.
Обострение ситуации на Корейском полуострове началось после того, как в начале июня южнокорейские неправительственные организации (НПО) «Борцы за свободную Северную Корею» и «Кынсем», основанные выходцами из КНДР, с помощью воздушных шаров отправили в КНДР около 500 000 антиправительственных листовок. Северокорейское руководство расценило эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения, и предупредило о подготовке ответных мер с участием вооруженных сил. Власти Южной Кореи в ответ подали жалобу в полицию с требованием возбудить уголовное дело и отозвать лицензию у отправивших листовки НПО, а президент страны Мун Чжэ Ин предложил направить в Северную Корею спецпосланников для переговоров о деэскалации.