Северная Корея расхотела дружить с Южной

Обострение ситуации на Корейском полуострове началось после того, как в начале июня южнокорейские неправительственные организации (НПО) «Борцы за свободную Северную Корею» и «Кынсем», основанные выходцами из КНДР, с помощью воздушных шаров отправили в КНДР около 500 000 антиправительственных листовок. Северокорейское руководство расценило эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения, и предупредило о подготовке ответных мер с участием вооруженных сил. Власти Южной Кореи в ответ подали жалобу в полицию с требованием возбудить уголовное дело и отозвать лицензию у отправивших листовки НПО, а президент страны Мун Чжэ Ин предложил направить в Северную Корею спецпосланников для переговоров о деэскалации.