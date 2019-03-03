Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Трамп рано поверил в победу

Американские эксперты винят Трампа в провале саммита США и КНДР

Президент слишком полагался на хорошие отношения с Ким Чен Ыном, считают они

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, прошедшие 27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое, провалились из-за требования США закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Times со ссылкой на экс-сотрудника посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ёнхо, несколько лет назад получившего убежище в Южной Корее. Разведка США давно подозревала, что в КНДР продолжает функционировать еще одно предприятие по обогащению урана, а вывод о его местоположении был сделан специалистами на основании анализа спутниковых снимков, уточняет газета. В субботу Трамп заявил, что «с ядерным оружием у Северной Кореи не будет никакого экономического будущего», хотя еще месяц назад предсказывал, что под руководством Ким Чен Ына КНДР превратится в «экономическую ракету».

На пресс-конференции после саммита, завершившегося раньше срока без подписания итоговых документов, Трамп объяснил произошедшее тем, что КНДР потребовала отмены всех санкций в обмен на закрытие реактора по наработке оружейного плутония в Йонбёне. Позже министр иностранных дел КНДР Ли Ёнхо опроверг эту информацию, уточнив, что Пхеньян настаивал на частичном снятии санкций в обмен на окончательный демонтаж всех ядерных объектов в Йонбёне в присутствии американских экспертов и на отказ от ракетных испытаний.

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