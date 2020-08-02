США могут изменить позицию по продлению договора СНВ

Определенную роль в переговорах об урегулировании вопросов о Договоре СНВ играют встречи российской и американской делегаций в Вене. Последняя такая встреча прошла с 27 по 30 июля 2020 г. В Вене делегаты обсуждали не только проблемы разоружения и военных доктрин, но и вопросы безопасности в космосе. Как считает Ермаков, на переговорах в австрийской столице оказались подняты серьезные вопросы, вокруг которых ведутся ожесточенные споры. Одним из таких вопросов является тактическое ядерное оружие России. «Этот вопрос американцы уже 30 лет считают острым, им не нравится дисбаланс. По их мнению, у них его (тактического ядерного оружия. – «Ведомости») практически нет, а у нас его довольно много», – разъясняет Ермаков. По его словам, проблема тактического ядерного оружия носит зеркальный характер с проблемой американской противоракетной обороны, развертывание которой в Москве считают угрозой национальной безопасности. При этом, как замечает эксперт, на этой проблеме «свет клином не сошелся» и Россия не собирается отказываться от тактического ядерного оружия в обмен на продление СНВ-3. «В Вене был предметный, продуктивный, как считается, диалог. Особенно позитивно обе стороны отмечают диалог по космосу, который хотят сделать регулярным и почти постоянным. По другим темам ведется предметный диалог. Это еще не переговоры о продлении (СНВ-3. – «Ведомости»), стороны проясняют свои позиции», – подчеркнул Ермаков.