Коммунистам отказали в регистрации на губернаторских выборах в пяти регионах

В Коми в регистрации отказали депутату регионального парламента, первому секретарю республиканского комитета КПРФ Олегу Михайлову, тот не смог пройти муниципальный фильтр. При этом в регионе зарегистрировали кандидата от КПСС. Муниципальный фильтр также не прошли в Камчатском крае депутат заксобрания от КПРФ Валерий Быков, коммунист Вадим Гришков – в Ленинградской области, глава фракции КПРФ в заксобрании Севастополя Роман Кияшко – в Севастополе. Из-за ошибок в документах кандидат от КПРФ, депутат законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин не был зарегистрирован на выборах в Еврейской АО. Однако здесь тоже зарегистрировали представителя КПСС.