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Коммунистам отказали в регистрации на губернаторских выборах в пяти регионах

Власть боится протестных настроений, бенефициарами которых может стать КПРФ, считают эксперты
Елена Мухаметшина
Для коммунистов доступ к губернаторским выборам открыт не во всех регионах /Андрей Гордеев / Ведомости

В пяти регионах – на Камчатке, в Коми, Севастополе, Еврейской автономной области и Ленинградской области – кандидатов от КПРФ не допустили к губернаторским выборам. Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорят, что администрация президента решила перестраховаться, поскольку в части из этих регионов есть протестные настроения. Регистрация кандидатов на губернаторских выборах заканчивается в большинстве регионов в пятницу (лишь в Ростовской области в понедельник). Прямые губернаторские выборы в этом году пройдут в 18 регионах.

В Коми в регистрации отказали депутату регионального парламента, первому секретарю республиканского комитета КПРФ Олегу Михайлову, тот не смог пройти муниципальный фильтр. При этом в регионе зарегистрировали кандидата от КПСС. Муниципальный фильтр также не прошли в Камчатском крае депутат заксобрания от КПРФ Валерий Быков, коммунист Вадим Гришков – в Ленинградской области, глава фракции КПРФ в заксобрании Севастополя Роман Кияшко – в Севастополе. Из-за ошибок в документах кандидат от КПРФ, депутат законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин не был зарегистрирован на выборах в Еврейской АО. Однако здесь тоже зарегистрировали представителя КПСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных