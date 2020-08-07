Коммунистам отказали в регистрации на губернаторских выборах в пяти регионах

Коммунистам отказали в регистрации на губернаторских выборах в пяти регионахВласть боится протестных настроений, бенефициарами которых может стать КПРФ, считают эксперты
В пяти регионах – на Камчатке, в Коми, Севастополе, Еврейской автономной области и Ленинградской области – кандидатов от КПРФ не допустили к губернаторским выборам. Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорят, что администрация президента решила перестраховаться, поскольку в части из этих регионов есть протестные настроения. Регистрация кандидатов на губернаторских выборах заканчивается в большинстве регионов в пятницу (лишь в Ростовской области в понедельник). Прямые губернаторские выборы в этом году пройдут в 18 регионах.
В Коми в регистрации отказали депутату регионального парламента, первому секретарю республиканского комитета КПРФ Олегу Михайлову, тот не смог пройти муниципальный фильтр. При этом в регионе зарегистрировали кандидата от КПСС. Муниципальный фильтр также не прошли в Камчатском крае депутат заксобрания от КПРФ Валерий Быков, коммунист Вадим Гришков – в Ленинградской области, глава фракции КПРФ в заксобрании Севастополя Роман Кияшко – в Севастополе. Из-за ошибок в документах кандидат от КПРФ, депутат законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин не был зарегистрирован на выборах в Еврейской АО. Однако здесь тоже зарегистрировали представителя КПСС.