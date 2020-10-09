ФСБ поможет спецслужбам Киргизии восстановить порядок

По словам политтехнолога, несколько раз работавшего на выборах в Киргизии, в стране по-прежнему сохраняется троевластие. Его центрами являются легитимные президент Жээнбеков и старый парламент, а также новосозданные органы оппозиции и сторонники экс-президента Атамбаева. Противоречия наблюдаются и внутри самой оппозиции. По мнению эксперта, там между собой борются три лагеря: старые «революционеры» – участники «революций» 2005 и 2010 гг.; новые люди, не принимавшие участия в прошлых переворотах; и скептики, которых объединяет лозунг «Всех политиков долой!». Потенциально опасны сторонники Атамбаева, которые 9 октября собирают митинг в Бишкеке. Как замечает собеседник «Ведомостей», в 2010 г. Атамбаев тоже собрал на площади людей на лошадях и с дубинками, вывел их на улицы и совершил переворот, захватив власть. Именно поэтому завтрашний митинг может быть опасен. Атамбаев и его окружение, считает эксперт, хотят вернуть себе контроль над финансовыми потоками, а также контрабандой из Китая.