Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

ФСБ поможет спецслужбам Киргизии восстановить порядок

В стране сохраняется многовластие после отмененных выборов
Глеб Мишутин
Российские спецслужбы помогут киргизским коллегам восстановить порядок в Киргизии /Vladimir Pirogov / Reuters

Россия надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Киргизии, для этого директор ФСБ Александр Бортников поддерживает контакты со своим киргизским коллегой – и. о. председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Омурбеком Суваналиевым. Об этом по своей инициативе заявил 8 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Хотел бы, пользуясь случаем, обратить ваше внимание на вчерашнюю [от 7 октября] информацию о том, что Александр Бортников в своем качестве не только главы ФСБ, но и прежде всего как председатель Совета руководителей органов безопасности СНГ провел вчера обстоятельный телефонный разговор с Омурбеком Суваналиевым. <...> Они обсудили, естественно, положение дел в республике. Существуют определенные обязательства по взаимопомощи в рамках соответствующих документов СНГ. Была высказана поддержка действиям ГКНБ по стабилизации обстановки в республике, с тем чтобы не допустить ее окончательного скатывания к хаосу», – заявил Песков.

В свою очередь Суваналиев, занимающий также пост и. о. секретаря Совбеза Киргизии, провел 8 октября в Бишкеке совещание силовых структур – МВД, МЧС, генштаба, погранслужбы и других органов. Как сообщает агентство 24.kg, был принят протокол, согласно которому под охрану должны быть взяты важные объекты, силовики должны поддержать народные дружины, которые противостоят мародерам, а ответственность за поддержание порядка возлагается на МВД. Вчера же пограничная служба закрыла выезд из Киргизии чиновникам прежнего режима по особому списку, а днем ранее нацбанк отключил систему переводов SWIFT, чтобы не допустить вывода из страны денег. Обе эти меры явно предложил ГКНБ – возможно, по совету ФСБ, считает бывший сотрудник российских спецслужб.

В ночь на 5 октября после состоявшихся 4 октября парламентских выборов в Киргизии сторонники партий, представляющих север страны (президент Сооронбай Жээнбеков представляет юг), которые не преодолели 7%-ный барьер, устроили массовые волнения в Бишкеке, разгромив резиденцию правительства и парламента (жогорку кенеша). Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков, 5 октября ЦИК отменил итоги выборов. Вслед за этим по стране прокатилась волна самоназначений различных политиков и криминальных авторитетов на должности от министров до руководителей крупных компаний и просто грабежей. Протестующие, расколотые на несколько группировок, так и не смогли консолидироваться, а прежний парламент – утвердить легитимного для всех врио премьера. Вчера, однако, появилось сообщение, что пропавший до этого Жээнбеков встретился с новым спикером старого парламента Мыктыбеком Абдылдаевым.

Ранее по теме: Совбез Киргизии закрыл границу после исчезновения президента республики

По словам политтехнолога, несколько раз работавшего на выборах в Киргизии, в стране по-прежнему сохраняется троевластие. Его центрами являются легитимные президент Жээнбеков и старый парламент, а также новосозданные органы оппозиции и сторонники экс-президента Атамбаева. Противоречия наблюдаются и внутри самой оппозиции. По мнению эксперта, там между собой борются три лагеря: старые «революционеры» – участники «революций» 2005 и 2010 гг.; новые люди, не принимавшие участия в прошлых переворотах; и скептики, которых объединяет лозунг «Всех политиков долой!». Потенциально опасны сторонники Атамбаева, которые 9 октября собирают митинг в Бишкеке. Как замечает собеседник «Ведомостей», в 2010 г. Атамбаев тоже собрал на площади людей на лошадях и с дубинками, вывел их на улицы и совершил переворот, захватив власть. Именно поэтому завтрашний митинг может быть опасен. Атамбаев и его окружение, считает эксперт, хотят вернуть себе контроль над финансовыми потоками, а также контрабандой из Китая.

Ранее по теме: Третий день в Киргизии продолжается безвластие

Из положительных моментов сложившейся ситуации можно отметить действия простых граждан, продолжает он. «Народ поднялся, много кто записался в дружинники, дружины охраняют от мародеров», – отметил он. Суваналиев делает все, что может, в условиях политического кризиса, но стабилизировать положение, пока он не достигнет договоренностей с министром внутренних дел Курсаном Асановым, у него может не получиться, продолжает политтехнолог. Они пока не очень ладят, а сам Суваналиев – это бывший человек Атамбаева, что может не лучшим образом отразиться на ситуации, полагает собеседник «Ведомостей».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных