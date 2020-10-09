ФСБ поможет спецслужбам Киргизии восстановить порядок

ФСБ поможет спецслужбам Киргизии восстановить порядокВ стране сохраняется многовластие после отмененных выборов
Россия надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Киргизии, для этого директор ФСБ Александр Бортников поддерживает контакты со своим киргизским коллегой – и. о. председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Омурбеком Суваналиевым. Об этом по своей инициативе заявил 8 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Хотел бы, пользуясь случаем, обратить ваше внимание на вчерашнюю [от 7 октября] информацию о том, что Александр Бортников в своем качестве не только главы ФСБ, но и прежде всего как председатель Совета руководителей органов безопасности СНГ провел вчера обстоятельный телефонный разговор с Омурбеком Суваналиевым. <...> Они обсудили, естественно, положение дел в республике. Существуют определенные обязательства по взаимопомощи в рамках соответствующих документов СНГ. Была высказана поддержка действиям ГКНБ по стабилизации обстановки в республике, с тем чтобы не допустить ее окончательного скатывания к хаосу», – заявил Песков.
В свою очередь Суваналиев, занимающий также пост и. о. секретаря Совбеза Киргизии, провел 8 октября в Бишкеке совещание силовых структур – МВД, МЧС, генштаба, погранслужбы и других органов. Как сообщает агентство 24.kg, был принят протокол, согласно которому под охрану должны быть взяты важные объекты, силовики должны поддержать народные дружины, которые противостоят мародерам, а ответственность за поддержание порядка возлагается на МВД. Вчера же пограничная служба закрыла выезд из Киргизии чиновникам прежнего режима по особому списку, а днем ранее нацбанк отключил систему переводов SWIFT, чтобы не допустить вывода из страны денег. Обе эти меры явно предложил ГКНБ – возможно, по совету ФСБ, считает бывший сотрудник российских спецслужб.
В ночь на 5 октября после состоявшихся 4 октября парламентских выборов в Киргизии сторонники партий, представляющих север страны (президент Сооронбай Жээнбеков представляет юг), которые не преодолели 7%-ный барьер, устроили массовые волнения в Бишкеке, разгромив резиденцию правительства и парламента (жогорку кенеша). Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков, 5 октября ЦИК отменил итоги выборов. Вслед за этим по стране прокатилась волна самоназначений различных политиков и криминальных авторитетов на должности от министров до руководителей крупных компаний и просто грабежей. Протестующие, расколотые на несколько группировок, так и не смогли консолидироваться, а прежний парламент – утвердить легитимного для всех врио премьера. Вчера, однако, появилось сообщение, что пропавший до этого Жээнбеков встретился с новым спикером старого парламента Мыктыбеком Абдылдаевым.
По словам политтехнолога, несколько раз работавшего на выборах в Киргизии, в стране по-прежнему сохраняется троевластие. Его центрами являются легитимные президент Жээнбеков и старый парламент, а также новосозданные органы оппозиции и сторонники экс-президента Атамбаева. Противоречия наблюдаются и внутри самой оппозиции. По мнению эксперта, там между собой борются три лагеря: старые «революционеры» – участники «революций» 2005 и 2010 гг.; новые люди, не принимавшие участия в прошлых переворотах; и скептики, которых объединяет лозунг «Всех политиков долой!». Потенциально опасны сторонники Атамбаева, которые 9 октября собирают митинг в Бишкеке. Как замечает собеседник «Ведомостей», в 2010 г. Атамбаев тоже собрал на площади людей на лошадях и с дубинками, вывел их на улицы и совершил переворот, захватив власть. Именно поэтому завтрашний митинг может быть опасен. Атамбаев и его окружение, считает эксперт, хотят вернуть себе контроль над финансовыми потоками, а также контрабандой из Китая.
Из положительных моментов сложившейся ситуации можно отметить действия простых граждан, продолжает он. «Народ поднялся, много кто записался в дружинники, дружины охраняют от мародеров», – отметил он. Суваналиев делает все, что может, в условиях политического кризиса, но стабилизировать положение, пока он не достигнет договоренностей с министром внутренних дел Курсаном Асановым, у него может не получиться, продолжает политтехнолог. Они пока не очень ладят, а сам Суваналиев – это бывший человек Атамбаева, что может не лучшим образом отразиться на ситуации, полагает собеседник «Ведомостей».