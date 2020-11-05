Неприкосновенность навсегда

Неприкосновенность навсегдаПрезидент будет надежно защищен от ответственности и после отставки
5 ноября сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму поправки в закон «О гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий», существенно усиливающие гарантии защиты от преследования бывших руководителей государства. Сейчас экс-президент России не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут допросу или обыску за деяния, которые совершил в период президентских полномочий. Согласно поправкам, оговорка о том, что неприкосновенность распространяется только на период президентства, будет снята. Иммунитет будет действовать и в отношении деяний, которые могли быть совершены и за рамками осуществления президентских полномочий, уточняет Клишас.
Юридический щит
Неприкосновенности экс-президент, конечно, может быть лишен. Но авторы поправок предложили сложную процедуру: для этого требуется решение Совета Федерации, которое может быть принято только в случае выдвижения Госдумой обвинения «в госизмене или совершении иного тяжкого преступления», подтвержденного заключением Верховного суда (ВС) о наличии в действиях экс-президента признаков преступления, а также заключением Конституционного суда (КС) о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. «Депутаты [группа от 150 человек] смогут инициировать обвинение в случае какого-то резонансного поступка, тогда в Госдуме создается соответствующая комиссия, которая проверяет эти данные. После чего Госдума направляет в ВС документы с собранными данными, затем ВС выносит свое заключение о наличии в действиях экс-президента признаков преступления. А КС проверяет порядок выдвижения обвинения», – пояснил Крашенинников. Окончательные решения в палатах – об обвинении и о снятии неприкосновенности – принимаются двумя третями голосов. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин говорит, что «теперь фактически лишение неприкосновенности бывшего президента приравнивается по своей процедурной сложности к процедуре импичмента главы государства».
Где экс-президентам жить хорошо
В США и большинстве стран Европы экс-главы государств не обладают иммунитетом.
В Руанде экс-президент «не может быть привлечен к ответственности за госизмену или серьезное и преднамеренное нарушение конституции, если во время его правления против него не было выдвинуто обвинений».
В Италии экс-президент становится пожизненным сенатором, иммунитет может снять сенат.
В Туркмении экс-президента нельзя судить «за деяния, совершенные в период исполнения им полномочий президента».
Источник: «ТАСС-досье»
Согласно действующему сейчас закону инициатором снятия неприкосновенности должна быть не Госдума, а глава Следственного комитета (СК). Теперь из закона могут убрать не только упоминание СК, но и прямое указание на то, что процедура лишения неприкосновенности может быть запущена в связи с преступлением, совершенным экс-президентом во время работы главой государства: «Председатель СК в случае возбуждения уголовного дела в связи с совершением им [экс-президентом] тяжкого преступления в период исполнения полномочий направляет представление в Госдуму [которая дает согласие на лишение неприкосновенности и направляет его в СФ]». Это не означает, что преследовать экс-президента за дела, совершенные во время президентства, будет нельзя, говорит Крашенинников: «Неприкосновенность может быть снята с экс-президента за деяния, совершенные им во время президентства, но только по той процедуре, которую предусматривает законопроект». «То, что выглядит по форме как реализация конституционных принципов и механизмов гарантий главы государства, скорее напоминает абсолютизацию президентской власти и ее невероятное усиление», – говорит Добрынин.
Один из опрошенных «Ведомостями» юристов отметил, что в перечне оснований для снятия неприкосновенности отсутствуют особо тяжкие преступления (предусмотрены Уголовным кодексом). По словам адвоката Дмитрия Аграновского, он никогда не встречал ситуаций, когда бы понятие «тяжкого» преступления включало в себя и «особо тяжкие»: «Я бы это добавил, может, это просто какое-то техническое упущение. Юристы же формалисты – как написано, так и читают».
Штрафы можно не платить
До отставки первого президента РФ Бориса Ельцина не был прописан специальный механизм гарантий экс-президентам, напоминает депутат Госдумы Борис Надеждин: путинский указ от 31 декабря 1999 г., а затем сменивший его закон входили в так называемый пакет договоренностей между Ельциным и преемником. Против закона в 2001 г. выступали коммунисты, они вспоминали основания для провалившегося импичмента Ельцину (чеченская война и др.), отмечает он, но в законе «сознательно написали, что гарантии неприкосновенности касаются только деятельности в качестве президента». Новая редакция освободит экс-президента от всякой ответственности как обычного человека и после отставки, говорит Надеждин: «Вряд ли можно предположить, что он [бывший президент] будет таскать молоко из магазинов. Но штрафы за превышение скорости может спокойно не платить».
По словам Крашенинникова, проект направлен на сохранение стабильности – чтобы лица, которые занимали главный пост в стране, понимали, что их не будут преследовать по политическим мотивам, а только в случае совершения тяжких преступлений. При этом сама процедура снятия неприкосновенности с экс-президента становится такой же, как и в отношении президента, указывает он. Депутат КПРФ Юрий Синельщиков считает, что поправки внесены из-за роста протестных настроений: «На будущее надо предотвратить возможность привлечения экс-президента к ответственности. Вдруг оппозиция придет к власти? Из-за этого такие законы и принимаются». В итоге этот законопроект делает экс-президента таким же неприкосновенным, как и действующего, говорит он.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов