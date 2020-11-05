Неприкосновенность навсегда

Согласно действующему сейчас закону инициатором снятия неприкосновенности должна быть не Госдума, а глава Следственного комитета (СК). Теперь из закона могут убрать не только упоминание СК, но и прямое указание на то, что процедура лишения неприкосновенности может быть запущена в связи с преступлением, совершенным экс-президентом во время работы главой государства: «Председатель СК в случае возбуждения уголовного дела в связи с совершением им [экс-президентом] тяжкого преступления в период исполнения полномочий направляет представление в Госдуму [которая дает согласие на лишение неприкосновенности и направляет его в СФ]». Это не означает, что преследовать экс-президента за дела, совершенные во время президентства, будет нельзя, говорит Крашенинников: «Неприкосновенность может быть снята с экс-президента за деяния, совершенные им во время президентства, но только по той процедуре, которую предусматривает законопроект». «То, что выглядит по форме как реализация конституционных принципов и механизмов гарантий главы государства, скорее напоминает абсолютизацию президентской власти и ее невероятное усиление», – говорит Добрынин.