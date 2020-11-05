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Песков назвал оправданным законопроект о гарантиях экс-президентам

Ведомости

Законопроект о гарантиях бывшим президентам России «достаточно оправдан», подобные законы есть во многих странах мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Думаю, наиболее логично обьяснить тем, что идёт целый пакет по внесению определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России. И в рамках этого пакета также. Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть, это не является новацией с точки зрения международной практики», — сказал Песков. На вопрос, является ли законопроект «доведением до ума» текущего статуса экс-президента, ответил: «Ну, конечно».

5 ноября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о гарантиях бывшим президентам страны. Законопроект направлен на реализацию поправки к статье 93 Конституции. В законопроекте, в частности, предлагается изменить процедуру лишения экс-президента неприкосновенности и убрать из закона указание на сроки совершения преступления, в котором может быть обвинен бывший президент.

Ранее по теме: В Госдуму внесли поправки о порядке лишения неприкосновенности экс-президентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных