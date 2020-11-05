Песков назвал оправданным законопроект о гарантиях экс-президентам

«Думаю, наиболее логично обьяснить тем, что идёт целый пакет по внесению определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России. И в рамках этого пакета также. Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть, это не является новацией с точки зрения международной практики», — сказал Песков. На вопрос, является ли законопроект «доведением до ума» текущего статуса экс-президента, ответил: «Ну, конечно».