Песков назвал оправданным законопроект о гарантиях экс-президентам
Законопроект о гарантиях бывшим президентам России «достаточно оправдан», подобные законы есть во многих странах мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Думаю, наиболее логично обьяснить тем, что идёт целый пакет по внесению определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России. И в рамках этого пакета также. Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть, это не является новацией с точки зрения международной практики», — сказал Песков. На вопрос, является ли законопроект «доведением до ума» текущего статуса экс-президента, ответил: «Ну, конечно».
5 ноября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о гарантиях бывшим президентам страны. Законопроект направлен на реализацию поправки к статье 93 Конституции. В законопроекте, в частности, предлагается изменить процедуру лишения экс-президента неприкосновенности и убрать из закона указание на сроки совершения преступления, в котором может быть обвинен бывший президент.