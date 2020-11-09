Путин и Мишустин запустили кадровую ротацию в руководстве страны

Что говорят о новой должности Александра Новака

Три источника «Ведомостей» рассказали, что на посту вице-премьера Александр Новак будет курировать тему ТЭКа и гражданскую промышленность. «Ему уже давно было пора на повышение, он засиделся в министрах, все этого ждали еще в начале года с назначением нового правительства, и вот наконец момент настал», – говорит человек, знакомый с позицией правительства.

Новак с 2012 г. руководит Минэнерго и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти, позволившей остановить падение цен на нефть и даже добиться их роста. «Новак символизирует сделку ОПЕК+, и, если его убрать, тема провиснет, а она очень чувствительна. Ошибка в подходах к квотированию и к теме ОПЕК+ может очень дорого обойтись бюджету», – отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, Юрий Борисов, вице-премьер, сейчас курирующий ТЭК, был «местоблюстителем» куратора ТЭКа. «Ему прирезали обязанности, а теперь урежут обратно. Думаю, он будет только рад, так как в тех отраслях, которые он курирует сейчас, тоже достаточно задач», – отметил он.

Новак, давно мечтавший о более спокойной позиции вице-премьера, исполнил свою мечту, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Теперь ему каким-то образом придется делить обязанности с Борисовым, отмечает он. «Борисов, хотя и не успел сильно погрузиться в энергосектор, мог удерживать амбиции нефтяных генералов, так как сам является политическим тяжеловесом», – говорит он. Вероятно, принято решение разгрузить Борисова, считает он. «Новак достаточно удачная кандидатура для этого», – поясняет он. Удивительно, что Новак не получил это место в ходе прошлой перезагрузки в январе, говорит Мухин.