Путин и Мишустин запустили кадровую ротацию в руководстве страны

Путин и Мишустин запустили кадровую ротацию в руководстве страныОна коснулась правительства и регионов
9 ноября президент и премьер-министр начали масштабные кадровые перестановки. Указом Путина с поста министра строительства снят Владимир Якушев, он сразу же был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова. На смену Якушеву должен прийти первый замглавы Минстроя Ирек Файзуллин. Также в отставку главой государства был отправлен министр транспорта Евгений Дитрих, ему на смену Мишустин предложил назначить гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.
На посту руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина премьер видит главу Минвостокразвития Александра Козлова, а сменить Козлова может глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Министр энергетики Александр Новак был предложен Мишустиным на должность вице-премьера, для чего президент Владимир Путин подписал указ о расширении числа вице-премьеров в правительстве с девяти до десяти. Вместо Новака на пост министра энергетики Мишустин предложил гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова.
Теперь кандидатуры министров в соответствии с новой версией Конституции, прежде чем их назначит президент, должны утвердить депутаты. Правда, если нижняя палата трижды отклонит предложенных премьером кандидатов, глава государства сам назначит министров без участия Госдумы.
Хотя у Госдумы есть неделя на рассмотрение кандидатов в члены правительства, профильные комитеты нижней палаты собрались сразу в день внесения премьером кандидатур (при этом шесть кандидатов, которые выдвинуты на новые посты в Белом доме, приехали на Охотный Ряд) и одобрили их. На заседании комитета Госдумы по энергетике, которое прошло в очном формате, присутствовали Новак и Шульгинов. Глава комитета Павел Завальный сказал, что на этот раз на заседании «рекордная явка, какой не было еще в этом году».
Депутаты уверенно заявляли, что и Новак, и Шульгинов будут утверждены на новых постах, а после голосования по кандидатурам Завальный отметил, что проголосовали «единогласно и единодушно». Депутат Михаил Шеремет заявил, что Новак сделал очень многое для Крыма: «Конечно, мы поддержим вашу кандидатуру». А Петр Пимашков расхвалил Новака еще за то время, когда тот был председателем правительства Красноярского края (2008 г.): «На каких бы постах ни работал Александр Валентинович – и в «Норникеле», и в Красноярском крае, – он всегда четко, системно решал все вопросы и предвидел проблемы. Когда он возглавил правительство в Красноярском крае, там был дефицит бюджета. В итоге все задачи были решены».
Перестановки в правительстве России после 2012 г.
В 2012 г. после президентских выборов было сформировано правительство Дмитрия Медведева. Масштабные отставки в нем были дважды – в 2018 г. после президентских выборов и в январе 2020 г. В 2018 г. правительство сменилось почти наполовину. Тогда были назначены: Дмитрий Патрушев – главой Минсельхоза, главой МЧС – Евгений Зиничев. Пришли в правительство: Александр Козлов (Министерство по развитию Дальнего Востока), Владимир Якушев (Минстрой), Дмитрий Кобылкин (Минприроды), Евгений Дитрих (Минтранспорт), Константин Носков (Минцифры), Михаил Котюков (Минобразования) и Сергей Чеботарев (Минкавказ). Появились шесть новых вице-премьеров, а четверо старых ушли из правительства, один же был понижен (Сергей Приходько сохранил пост руководителя аппарата правительства, но не вице-премьера).
В январе 2020 г. правительство Медведева ушло в отставку, после чего премьером был назначен Михаил Мишустин. Сменился первый вице-премьер – вместо Антона Силуанова им стал помощник президента Андрей Белоусов, Силуанов остался министром финансов. В правительстве появилось пять новых вице-премьеров, столько же ушли в отставку. Было назначено девять новых министров: Михаил Мурашко (Минздрав), Ольга Любимова (Минкультуры), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Валерий Фальков (Минобразования), Максут Шадаев (Минцифры), Олег Матыцин (Минспорта), Антон Котяков (Минтруда), Максим Решетников (Минэкономразвития), Константин Чуйченко (на должность министра юстиции перешел с поста вице-премьера – руководителя аппарата правительства).
В основном же отставки в правительстве с 2012 г. были точечными. Так, в 2012 г. на пост министра обороны вместо Анатолия Сердюкова пришел Сергей Шойгу. В 2013 г. вице-премьер – руководитель аппарата правительства Владислав Сурков ушел в отставку и перешел в Кремль. В том же году из Кремля на пост вице-премьера – полпреда в ДВФО перешел Юрий Трутнев. В 2016 г. ушел в отставку министр образования Дмитрий Ливанов. В 2016 г. был арестован министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Таким образом, сюрпризов с голосованием по кандидатам, внесенным Мишустиным, на заседании Госдумы 10 ноября быть не должно. «Единая Россия», у которой в нижней палате большинство, кандидатов в правительство поддержит, сказал первый заместитель председателя Госдумы от ЕР Александр Жуков. КПРФ намерена воздержаться. Собеседники «Ведомостей» в ЛДПР и «Справедливой России» допустили, что могут по-разному проголосовать за разных министров – решения фракции на момент сдачи номера в печать официально не приняли.
За белым домом
До вечера 9 ноября не было объявлено о новых должностях Евгения Дитриха и Николая Цуканова. Дитрих, как считает РБК, рассматривается как основной кандидат на пост губернатора Белгородской области после ухода с этого поста Евгения Савченко (область остается без врио губернатора с 22 сентября). Что касается Цуканова, то на его отставку повлияли скандалы в его окружении, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента. В 2019 г. был арестован помощник Цуканова Александр Воробьев по подозрению в госизмене. Воробьев работал с Цукановым с середины 2000-х гг. «Коммерсантъ» сообщал, что его проверяют на причастность к разглашению данных заседаний Совета безопасности, членом которого был Цуканов, польским властям. У Воробьева при обыске был изъят польский паспорт.
Сразу два отставленных министра пришли в правительство с постов глав регионов, которые, по словам источников «Ведомостей», относятся к сфере влияния мэра Москвы Сергея Собянина: Якушев был губернатором Тюменской области, а Кобылкин – ЯНАО. Якушев в результате ушел в уральское полпредство, где, по словам политолога Евгения Минченко, сразу четыре региона (Свердловская, Тюменская, Курганская области и ХМАО) до сих пор входят в «сферу влияния» нынешнего мэра столицы. Кобылкин остается в Москве в качестве врио замсекретаря генсовета «Единой России» и первого заместителя руководителя избирательного штаба партии на выборах в Госдуму 2021 г. Сам штаб возглавит секретарь генсовета партии Андрей Турчак, рассказали «Ведомостям» три собеседника в партии. По словам Турчака, Кобылкин будет взаимодействовать с регионами и участвовать в разработке программы партии. Также он займется партийным проектом «Чистая страна». «Кобылкин пока не вернется в правительство. Перед ним открываются большие возможности – пойти в Госдуму или возглавить какой-либо регион», – сказал собеседник «Ведомостей» в «Единой России».
Конфигурация с премьером
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя кадровые перестановки, напомнил, что «работой правительства руководит председатель правительства», который конфигурирует кабинет министров «таким образом, чтобы, с его точки зрения, он лучшим образом отвечал задачам, которые находятся на повестке дня, с учетом текущего периода». В январе после послания президента Федеральному собранию (на нем Путин заявил о намерении внести поправки в Конституцию) в отставку ушло правительство во главе с Дмитрием Медведевым, но часть министров осталась (см. справку). С политической точки зрения перестановки в правительстве имеют важное значение, в том числе для позиции премьера, поскольку запускают новые конституционные механизмы после внесения поправок в Конституцию и принятия закона о правительстве, говорит глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Теперь кандидатуры новых министров будут вноситься в Госдуму по представлению премьера и утверждаться Госдумой».
Что говорят о новой должности Александра Новака
Три источника «Ведомостей» рассказали, что на посту вице-премьера Александр Новак будет курировать тему ТЭКа и гражданскую промышленность. «Ему уже давно было пора на повышение, он засиделся в министрах, все этого ждали еще в начале года с назначением нового правительства, и вот наконец момент настал», – говорит человек, знакомый с позицией правительства.
Новак с 2012 г. руководит Минэнерго и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти, позволившей остановить падение цен на нефть и даже добиться их роста. «Новак символизирует сделку ОПЕК+, и, если его убрать, тема провиснет, а она очень чувствительна. Ошибка в подходах к квотированию и к теме ОПЕК+ может очень дорого обойтись бюджету», – отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, Юрий Борисов, вице-премьер, сейчас курирующий ТЭК, был «местоблюстителем» куратора ТЭКа. «Ему прирезали обязанности, а теперь урежут обратно. Думаю, он будет только рад, так как в тех отраслях, которые он курирует сейчас, тоже достаточно задач», – отметил он.
Новак, давно мечтавший о более спокойной позиции вице-премьера, исполнил свою мечту, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Теперь ему каким-то образом придется делить обязанности с Борисовым, отмечает он. «Борисов, хотя и не успел сильно погрузиться в энергосектор, мог удерживать амбиции нефтяных генералов, так как сам является политическим тяжеловесом», – говорит он. Вероятно, принято решение разгрузить Борисова, считает он. «Новак достаточно удачная кандидатура для этого», – поясняет он. Удивительно, что Новак не получил это место в ходе прошлой перезагрузки в январе, говорит Мухин.
Мишустин получил возможность сформировать команду из людей, которых успел отметить за время работы, считает депутат Госдумы Михаил Емельянов. И ноябрь выбран для перестановок не случайно: «смена руководителя любого министерства – это на полгода коллапс в работе ведомства», а сейчас нацпроекты уже доработаны и бюджет сверстан, поэтому «коллапс» пройдет для системы менее болезненно, говорит политолог Григорий Добромелов. При этом в правительстве неизбежно останутся «немишустинские» тяжеловесы, такие как вице-премьеры Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Андрей Белоусов, говорит он, и уже с этими кадрами Мишустин будет стремиться повышать эффективность работы правительства в целом.
Главным бенефициаром серии перестановок близкий к Кремлю источник называет вице-премьера Марата Хуснуллина, который в правительстве отвечает за транспорт, строительство и жилищный комплекс. Ему нужен был свой профильный министр, говорит собеседник, в итоге должность главы Минстроя была предложена Иреку Файзуллину, до федерального Минстроя работавшему министром строительства Татарстана.
«С Хуснуллиным контроль над Минстроем сохранил Собянин», – утверждает Минченко.
Причины перестановок связаны и с новыми задачами, которые встанут перед правительством в связи с международной повесткой, говорит Бадовский: «Она затронет вопросы усиления регулирования экологических вопросов, введения в мире углеводородных налогов, снижения выбросов в окружающую среду. Зеленую политику в центр своей стратегии поставил Евросоюз, а после прихода к власти в США Джо Байдена к ней присоединятся и США». В России эти вопросы тоже становятся ключевыми, что подтверждается недавним указом президента о сокращении выбросов, говорит эксперт: «А назначение Александра Новака вице-премьером свидетельствует, что он станет одним из ключевых переговорщиков по этим вопросам от России на международном уровне». В этом году Новак, с 2012 г. возглавлявший Минэнерго, участвовал от России в переговорах по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Сейчас вопросы топливно-энергетического комплекса курирует вице-премьер Юрий Борисов, к которому эти полномочия зимой перешли от Дмитрия Козака, ставшего замглавы администрации президента. РБК со ссылкой на источники сообщил, что теперь Новак будет вице-премьером по промышленности и ТЭК. Пока полномочия между вице-премьерами заново не перераспределялись. В настоящий момент фиксируются промежуточные разделы сфер влияния, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Кроме того, зимой правительство формировалось под одни задачи – требовалась ускоренная реализация нацпроектов и масштабное инвестирование в социальную инфраструктуру. А сейчас задачи другие, и главная из них – преодоление затяжного кризиса из-за пандемии и локдауна».
В подготовке статьи участвовала Светлана Бочарова