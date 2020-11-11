Российское правительство покинул последний представитель оппозиционной партии

Российское правительство покинул последний представитель оппозиционной партииГлаву ФАС Игоря Артемьева сменил курировавший петербургскую энергетику Максим Шаскольский
Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку казавшегося бессменным главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева. Как и предполагали ранее «Ведомости», он назначен помощником премьера, а на смену Артемьеву пришел Максим Шаскольский, который с января 2019 г. был заместителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Ревизор
11 ноября на закрытой встрече с главами департаментов и заместителями руководителя ФАС Шаскольский заявил, что назначение стало для него неожиданностью. По словам источника «Ведомостей» в службе, новый глава ФАС уже запустил ревизию деятельности ведомства, запросив информацию о деятельности каждого из подразделений. Со следующей недели запланированы встречи с заместителями, доставшимися ему в наследство от Артемьева.
Пост вице-губернатора, курирующего энергетику и тарифы, Шаскольский занимал недолго. С 1996 г. он работал начальником отдела ценных бумаг в Юганскнефтебанке, с 2000 по 2001 г. – советником тогдашнего губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова. В Смольный Шаскольский пришел после работы в крупных энергетических компаниях. В нулевых Шаскольский занимал руководящие должности в распределительной сетевой компании «Ленэнерго», а затем в «Петроэлектросбыте». В 2010 г. он стал первым заместителем гендиректора Петербургской сбытовой компании (ПСК), а с 2013 по 2019 г. руководил ею.
Гендиректором ПАО «Интер РАО», которому принадлежит ПСК, является сын акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис. Именно в этот период собеседники «Ведомостей» на рынке энергетики стали ассоциировать Шаскольского с предпринимателями Ковальчуками. Тот факт, что Шаскольского связывают с Ковальчуками, мог сыграть бывшему вице-губернатору только на руку, считает член правления Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров. «Выбор Шаскольского на пост главы ФАС обусловлен системой сдержек и противовесов, которая применяется при назначении ключевых фигур», – говорит эксперт.
Пока курировать энергетику и тарифы Беглов поручил заместителю, бывшему министру транспорта Максиму Соколову, хотя ни один из собеседников «Ведомостей» не считает вероятным, что он останется на этой позиции. Не исключено, что курировать энергетику и тарифы будет нынешний глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин, считает собеседник из крупной энергетической компании Петербурга. Коптин – один из самых вероятных кандидатов в преемники Шаскольского в Смольном, говорит начальник инвестиционного отдела аналитической компании ЛМС Дмитрий Кумановский.
«Это будет логичный выбор. Шаскольского взяли в ФАС именно потому, что у него был большой опыт работы в сфере тарифного регулирования, умения учитывать интересы власти и крупного бизнеса. Именно таких компетенций можно ожидать и от Коптина», – считает Кумановский. Кумановский отметил, что одной из самых растиражированных заслуг Шаскольского в Петербурге стала оптимизация работы «Водоканала», которая привела к замедлению роста тарифов. Шаскольский также занимался переговорами с ТГК-1, сетевой и генерирующей «дочкой» «Газпрома»: в компании жаловались на необоснованно низкие тарифы и экономическую нецелесообразность поставки тепла, однако город согласился компенсировать ТГК-1 затраты на укладку труб, тем самым частично разрешив конфликт интересов.
Кто ушел
Отставку Артемьева в правительстве официально не объяснили. Два собеседника «Ведомостей», близких к ФАС, сказали о напряженных отношениях Артемьева с Мишустиным. Собеседник в руководстве «Яблока» предположил, что дополнительным поводом для отставки могла стать позиция партии по поправкам в Конституцию: «Артемьев остается членом политкомитета, а партия выступала против новой Конституции, это повод треснуть за это дело». Активной партийной политической деятельности Артемьев давно не ведет и ее активизация даже не обсуждалась, сказали два яблочника. При этом Артемьев пришел в ФАС именно благодаря политической деятельности.
С 1999 по 2003 г. Артемьев был зампредом фракции «Яблоко» в Госдуме, но очередные выборы стали для партии проигрышными. После этого Артемьеву предложили назначение в новое ведомство, фактически он его и создавал, вспоминает человек в окружении Григория Явлинского, в тот момент – председателя «Яблока». Артемьев возглавил ФАС в 2004 г. (служба была создана после упразднения Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, от которого получила антимонопольные функции). «Артемьев – питерский, и его все знают по старым временам, до прихода в Думу, – говорит собеседник «Ведомостей». – Поэтому для назначения не нужно было даже посредничества лидера партии». В середине 1990-х гг. Артемьев возглавлял группу по бюджету и финансам в заксобрании Санкт-Петербурга, после поражения Анатолия Собчака на выборах в 1996 г. стал первым заместителем губернатора Владимира Яковлева. В 1999 г. подал в отставку, обвинив Яковлева в отказе от обещаний перед «Яблоком».
«При Артемьеве ФАС неоднократно штрафовала на десятки миллиардов рублей крупные госкомпании, – говорит Явлинский. – Достаточно вспомнить, что по искам ФАС нарушители заплатили в бюджет больше 20 млрд руб. за завышение цен на бензин и топливо. И в настоящее время ФАС ведет судебные процессы против крупнейших российских компаний на сумму около $2 млрд. Как говорится, следите за делами – остановят их или нет».
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Тимур Бордюг