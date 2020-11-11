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Российское правительство покинул последний представитель оппозиционной партии

Главу ФАС Игоря Артемьева сменил курировавший петербургскую энергетику Максим Шаскольский
Анастасия Беляева
Главу ФАС Игоря Артемьева сменил курировавший петербургскую энергетику Максим Шаскольский (на фото) /Семен Лиходеев / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку казавшегося бессменным главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева. Как и предполагали ранее «Ведомости», он назначен помощником премьера, а на смену Артемьеву пришел Максим Шаскольский, который с января 2019 г. был заместителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ревизор

11 ноября на закрытой встрече с главами департаментов и заместителями руководителя ФАС Шаскольский заявил, что назначение стало для него неожиданностью. По словам источника «Ведомостей» в службе, новый глава ФАС уже запустил ревизию деятельности ведомства, запросив информацию о деятельности каждого из подразделений. Со следующей недели запланированы встречи с заместителями, доставшимися ему в наследство от Артемьева.

Пост вице-губернатора, курирующего энергетику и тарифы, Шаскольский занимал недолго. С 1996 г. он работал начальником отдела ценных бумаг в Юганскнефтебанке, с 2000 по 2001 г. – советником тогдашнего губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова. В Смольный Шаскольский пришел после работы в крупных энергетических компаниях. В нулевых Шаскольский занимал руководящие должности в распределительной сетевой компании «Ленэнерго», а затем в «Петроэлектросбыте». В 2010 г. он стал первым заместителем гендиректора Петербургской сбытовой компании (ПСК), а с 2013 по 2019 г. руководил ею.

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Гендиректором ПАО «Интер РАО», которому принадлежит ПСК, является сын акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис. Именно в этот период собеседники «Ведомостей» на рынке энергетики стали ассоциировать Шаскольского с предпринимателями Ковальчуками. Тот факт, что Шаскольского связывают с Ковальчуками, мог сыграть бывшему вице-губернатору только на руку, считает член правления Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров. «Выбор Шаскольского на пост главы ФАС обусловлен системой сдержек и противовесов, которая применяется при назначении ключевых фигур», – говорит эксперт.

Пока курировать энергетику и тарифы Беглов поручил заместителю, бывшему министру транспорта Максиму Соколову, хотя ни один из собеседников «Ведомостей» не считает вероятным, что он останется на этой позиции. Не исключено, что курировать энергетику и тарифы будет нынешний глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин, считает собеседник из крупной энергетической компании Петербурга. Коптин – один из самых вероятных кандидатов в преемники Шаскольского в Смольном, говорит начальник инвестиционного отдела аналитической компании ЛМС Дмитрий Кумановский.

«Это будет логичный выбор. Шаскольского взяли в ФАС именно потому, что у него был большой опыт работы в сфере тарифного регулирования, умения учитывать интересы власти и крупного бизнеса. Именно таких компетенций можно ожидать и от Коптина», – считает Кумановский. Кумановский отметил, что одной из самых растиражированных заслуг Шаскольского в Петербурге стала оптимизация работы «Водоканала», которая привела к замедлению роста тарифов. Шаскольский также занимался переговорами с ТГК-1, сетевой и генерирующей «дочкой» «Газпрома»: в компании жаловались на необоснованно низкие тарифы и экономическую нецелесообразность поставки тепла, однако город согласился компенсировать ТГК-1 затраты на укладку труб, тем самым частично разрешив конфликт интересов.

Кто ушел

Отставку Артемьева в правительстве официально не объяснили. Два собеседника «Ведомостей», близких к ФАС, сказали о напряженных отношениях Артемьева с Мишустиным. Собеседник в руководстве «Яблока» предположил, что дополнительным поводом для отставки могла стать позиция партии по поправкам в Конституцию: «Артемьев остается членом политкомитета, а партия выступала против новой Конституции, это повод треснуть за это дело». Активной партийной политической деятельности Артемьев давно не ведет и ее активизация даже не обсуждалась, сказали два яблочника. При этом Артемьев пришел в ФАС именно благодаря политической деятельности.

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С 1999 по 2003 г. Артемьев был зампредом фракции «Яблоко» в Госдуме, но очередные выборы стали для партии проигрышными. После этого Артемьеву предложили назначение в новое ведомство, фактически он его и создавал, вспоминает человек в окружении Григория Явлинского, в тот момент – председателя «Яблока». Артемьев возглавил ФАС в 2004 г. (служба была создана после упразднения Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, от которого получила антимонопольные функции). «Артемьев – питерский, и его все знают по старым временам, до прихода в Думу, – говорит собеседник «Ведомостей». – Поэтому для назначения не нужно было даже посредничества лидера партии». В середине ­1990-х гг. Артемьев возглавлял группу по бюджету и финансам в заксобрании Санкт-Петербурга, после поражения Анатолия Собчака на выборах в 1996 г. стал первым заместителем губернатора Владимира Яковлева. В 1999 г. подал в отставку, обвинив Яковлева в отказе от обещаний перед «Яблоком».

«При Артемьеве ФАС неоднократно штрафовала на десятки миллиардов рублей крупные госкомпании, – говорит Явлинский. – Достаточно вспомнить, что по искам ФАС нарушители заплатили в бюджет больше 20 млрд руб. за завышение цен на бензин и топливо. И в настоящее время ФАС ведет судебные процессы против крупнейших российских компаний на сумму около $2 млрд. Как говорится, следите за делами – остановят их или нет».

В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Тимур Бордюг

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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