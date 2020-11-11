Российское правительство покинул последний представитель оппозиционной партии

С 1999 по 2003 г. Артемьев был зампредом фракции «Яблоко» в Госдуме, но очередные выборы стали для партии проигрышными. После этого Артемьеву предложили назначение в новое ведомство, фактически он его и создавал, вспоминает человек в окружении Григория Явлинского, в тот момент – председателя «Яблока». Артемьев возглавил ФАС в 2004 г. (служба была создана после упразднения Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, от которого получила антимонопольные функции). «Артемьев – питерский, и его все знают по старым временам, до прихода в Думу, – говорит собеседник «Ведомостей». – Поэтому для назначения не нужно было даже посредничества лидера партии». В середине ­1990-х гг. Артемьев возглавлял группу по бюджету и финансам в заксобрании Санкт-Петербурга, после поражения Анатолия Собчака на выборах в 1996 г. стал первым заместителем губернатора Владимира Яковлева. В 1999 г. подал в отставку, обвинив Яковлева в отказе от обещаний перед «Яблоком».