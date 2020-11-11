Мишустин сменил главу ФАС

«Хочу еще раз сказать самые добрые слова и коллективу ФАС. Вам лично, за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» во время встречи с Артемьевым и Шаскольским. Премьер добавил, что надеется продолжать работать с Артемьевым над достижением национальных целей, которые поставил перед правительством президент России Владимир Путин.