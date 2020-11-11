Мишустин сменил главу ФАС
«Хочу еще раз сказать самые добрые слова и коллективу ФАС. Вам лично, за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» во время встречи с Артемьевым и Шаскольским. Премьер добавил, что надеется продолжать работать с Артемьевым над достижением национальных целей, которые поставил перед правительством президент России Владимир Путин.
«Огромное спасибо за доверие. Предстоит большая работа. Я буду с удовольствием этим заниматься», — ответил Артемьев.
Новым главой ФАС назначен Шаскольский. «Максим Алексеевич. Я хочу пожелать вам удачи на работе руководителя ФАС», — сказал Мишустин. Премьер отметил, что в задачи руководителя службы входит объяснение населению изменений цен и тарифов, контроль за их справедливостью, а также цифровизация ФАС.
Ранее сообщалось, что Шаскольский покинул пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, где занимался вопросами энергетики и тарифами. То, что Шаскольский является приоритетной кандидатурой на пост главы ФАС, накануне сообщали источники «Ведомостей», близкие к руководству службы и администрации президента.