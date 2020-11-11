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Мишустин сменил главу ФАС

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Игорь Артемьев, который до этого возглавлял ФАС 16 лет, назначен помощником премьер-министра.

«Хочу еще раз сказать самые добрые слова и коллективу ФАС. Вам лично, за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» во время встречи с Артемьевым и Шаскольским. Премьер добавил, что надеется продолжать работать с Артемьевым над достижением национальных целей, которые поставил перед правительством президент России Владимир Путин.

«Огромное спасибо за доверие. Предстоит большая работа. Я буду с удовольствием этим заниматься», — ответил Артемьев.

Новым главой ФАС назначен Шаскольский. «Максим Алексеевич. Я хочу пожелать вам удачи на работе руководителя ФАС», — сказал Мишустин. Премьер отметил, что в задачи руководителя службы входит объяснение населению изменений цен и тарифов,  контроль за их справедливостью, а также цифровизация ФАС. 

Ранее сообщалось, что Шаскольский покинул пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, где занимался вопросами энергетики и тарифами. То, что Шаскольский является приоритетной кандидатурой на пост главы ФАС, накануне сообщали источники «Ведомостей», близкие к руководству службы и администрации президента.

Ранее по теме: Игорь Артемьев покидает ФАС
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных