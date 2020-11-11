Вице-губернатор Петербурга уволился на фоне слухов о назначении главой ФАС

Ранее источник «Ведомостей», близкий к руководству Федеральной антимонопольной службы и собеседник, близкий к администрации президента, сообщали, что в Кремле и правительстве решили отправить в отставку главу ФВС Игоря Артемьева, занимающего эту должность уже 16 лет. Вместо него, по данным источников, рассматривается кандидатура Шаскольского.