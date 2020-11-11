Вице-губернатор Петербурга уволился на фоне слухов о назначении главой ФАС
Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Максим Шаскольский покинул свою должность, сообщает пресс-служба главы региона.
«Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатораСанкт-Петербурга с 10 ноября 2020 года», — говорится в сообщении. Вопросы, связанные с энергетикой и регулированием тарифов в городе, ранее входившие в компетенцию Шаскольского, временно перешли в ведение к вице-губернатору Максиму Соколову.
Ранее источник «Ведомостей», близкий к руководству Федеральной антимонопольной службы и собеседник, близкий к администрации президента, сообщали, что в Кремле и правительстве решили отправить в отставку главу ФВС Игоря Артемьева, занимающего эту должность уже 16 лет. Вместо него, по данным источников, рассматривается кандидатура Шаскольского.
Еще одним вероятным кандидатом на пост главы ФАС источники РБК называли руководителя петербургского УФАС Вадима Владимирова. Сам он эту информацию публично опроверг.
10 октября президент России Владимир Путин утвердил кадровые перестановки в правительстве. Он подписал указ о назначении Александра Новака вице-премьером, освободив его от должности главы Минэнерго. Согласно другим указам, главой Минтранса назначен гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, руководителем Минстроя — Ирек Файзуллин, ранее занимавший пост первого замглавы Минстроя. На должность главы Минприроды утвержден Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Главой Минэнерго назначен гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов, а руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков утвержден министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Новые министры будут назначены по новой процедуре. 6 ноября Путин подписал закон об изменении порядка формирования правительства. Согласно ему, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать — президент.