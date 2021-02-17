Эксперты оценили сложность одномандатных округов в Москве на выборах в Госдуму

Эксперты оценили сложность одномандатных округов в Москве на выборах в ГосдумуТреть округов будут с высокими рисками, семь – со средними, а три – с низкими
Треть одномандатных округов Москвы на выборах в Госдуму являются высокорисковыми для провластных кандидатов. Об этом говорится в докладе «Пятнадцать округов предвыборной Москвы: расстановка сил в преддверии Госдумы» фонда «Особое мнение». В трех округах низкая степень риска, еще в семи – средняя.
К высокорисковым эксперты отнесли Ленинградский, Перовский, Преображенский, Тушинский и Центральный округа. В Ленинградском округе на выборы пойдет действующий депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская.
Политик Максим Кац заявил, что выставит там свою соратницу Анастасию Брюханову, оппозиционеры Юлия Галямина и Иван Жданов, скорее всего, к выборам не будут допущены. В Перовском округе под вопросом участие единоросса Сергея Железняка, КПРФ там выставила технических кандидатов, но в округе активны коммунисты из Мосгордумы.
В Преображенском округе, скорее всего, вместо действующего единоросса Антона Жаркова может пойти проигравший выборы в Мосгордуму секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский. Коммунисты же выдвинут здесь секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова. В Тушинском округе, возможно, на выборы откажется идти депутат Геннадий Онищенко, но здесь хотят выдвинуться экс-депутат Дмитрий Гудков и глава муниципального образования Щукино Андрей Гребенник от КПРФ. В Центральном округе могут пойти бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, а также яблочник Сергей Митрохин и юрист Любовь Соболь, однако последнюю могут к выборам не допустить.