Эксперты оценили сложность одномандатных округов в Москве на выборах в Госдуму

В Преображенском округе, скорее всего, вместо действующего единоросса Антона Жаркова может пойти проигравший выборы в Мосгордуму секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский. Коммунисты же выдвинут здесь секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова. В Тушинском округе, возможно, на выборы откажется идти депутат Геннадий Онищенко, но здесь хотят выдвинуться экс-депутат Дмитрий Гудков и глава муниципального образования Щукино Андрей Гребенник от КПРФ. В Центральном округе могут пойти бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, а также яблочник Сергей Митрохин и юрист Любовь Соболь, однако последнюю могут к выборам не допустить.