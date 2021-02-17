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Эксперты оценили сложность одномандатных округов в Москве на выборах в Госдуму

Треть округов будут с высокими рисками, семь – со средними, а три – с низкими
Елена Мухаметшина
Многие избирательные округа на выборах в Госдуму в Москве будут сложными для «Единой России» /Андрей Гордеев / Ведомости

Треть одномандатных округов Москвы на выборах в Госдуму являются высокорисковыми для провластных кандидатов. Об этом говорится в докладе «Пятнадцать округов предвыборной Москвы: расстановка сил в преддверии Госдумы» фонда «Особое мнение». В трех округах низкая степень риска, еще в семи – средняя.

К высокорисковым эксперты отнесли Ленинградский, Перовский, Преображенский, Тушинский и Центральный округа. В Ленинградском округе на выборы пойдет действующий депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская.

Политик Максим Кац заявил, что выставит там свою соратницу Анастасию Брюханову, оппозиционеры Юлия Галямина и Иван Жданов, скорее всего, к выборам не будут допущены. В Перовском округе под вопросом участие единоросса Сергея Железняка, КПРФ там выставила технических кандидатов, но в округе активны коммунисты из Мосгордумы.

В Преображенском округе, скорее всего, вместо действующего единоросса Антона Жаркова может пойти проигравший выборы в Мосгордуму секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский. Коммунисты же выдвинут здесь секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова. В Тушинском округе, возможно, на выборы откажется идти депутат Геннадий Онищенко, но здесь хотят выдвинуться экс-депутат Дмитрий Гудков и глава муниципального образования Щукино Андрей Гребенник от КПРФ. В Центральном округе могут пойти бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, а также яблочник Сергей Митрохин и юрист Любовь Соболь, однако последнюю могут к выборам не допустить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных