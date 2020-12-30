Думская кампания 2021 года пройдет на фоне низких рейтингов власти

В 2021 г. в России пройдут первые федеральные выборы после окончания «крымской эйфории», когда все рейтинги власти были высокими, и после пенсионной реформы 2018 г., которая эти рейтинги снизила. «Единая Россия» заканчивает 2020 г. с рейтингом 30%, но рассчитывает получить конституционное большинство и в новой Думе. Близкие к партии технологи дают установку, что партия получит 40–45% по спискам и 190 мандатов по округам.