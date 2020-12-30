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Думская кампания 2021 года пройдет на фоне низких рейтингов власти

Измененное избирательное законодательство страхует ее от неудач
Елена Мухаметшина
В 2021 году власть должна удержать контроль над Думой при падающих рейтингах /Евгений Разумный / Ведомости

В 2021 г. в России пройдут первые федеральные выборы после окончания «крымской эйфории», когда все рейтинги власти были высокими, и после пенсионной реформы 2018 г., которая эти рейтинги снизила. «Единая Россия» заканчивает 2020 г. с рейтингом 30%, но рассчитывает получить конституционное большинство и в новой Думе. Близкие к партии технологи дают установку, что партия получит 40–45% по спискам и 190 мандатов по округам.

Парламентская оппозиция тоже готовится к выборам – рейтинги КПРФ и ЛДПР сравнялись, и на выборы эти партии поведут прежние лидеры. Шансы «Справедливой России» попасть в парламент неоднозначны, поэтому, как говорят собеседники «Ведомостей», она ведет переговоры о возможной коалиции на выборах с малыми партиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных