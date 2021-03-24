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За полгода до выборов в Госдуму 55% россиян говорят, что примут участие в голосовании

Декларируемая явка отличается от реальной, на которую будет влиять оппозиционный электорат
Елена Мухаметшина
На предыдущих выборах в Госдуму в 2016 г. явка на парламентских выборах была аномально низкой в целом по стране /Андрей Гордеев / Ведомости

Декларируемая явка на выборах в Госдуму 2021 г. за шесть месяцев до их проведения составляет 55%, следует из данных Института социального маркетинга («Инсомар»). О том, что точно примут участие в выборах, заявляют 42% избирателей, еще 13% говорят, что, скорее всего, примут в них участие. Не собираются участвовать в выборах 12% избирателей. Еще 31% опрошенных заявили, что определятся ближе к выборам. Информированность о выборах в Госдуму пока невысокая: 38% хорошо знают, что выборы должны состояться в сентябре этого года, 36% что-то о них слышали, а 26% опрошенных впервые услышали о выборах. 76% респондентов сказали, что ни с кем не советуются по поводу того, за кого им голосовать на выборах. Только 22% респондентов ответили, что обычно советуются с друзьями или родственниками.

Согласно опросу, сейчас 33% от всех опрошенных проголосовали бы за «Единую Россию». Допускают голосование за эту партию 54%, исключают для себя такую возможность 42%. КПРФ поддержали бы 16% опрошенных, ЛДПР – 9%, «Справедливую Россию – За правду» – 8%. За «Яблоко» и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость проголосовали бы по 4%, а за «Новых людей» – 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных