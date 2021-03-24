За полгода до выборов в Госдуму 55% россиян говорят, что примут участие в голосовании

Декларируемая явка на выборах в Госдуму 2021 г. за шесть месяцев до их проведения составляет 55%, следует из данных Института социального маркетинга («Инсомар»). О том, что точно примут участие в выборах, заявляют 42% избирателей, еще 13% говорят, что, скорее всего, примут в них участие. Не собираются участвовать в выборах 12% избирателей. Еще 31% опрошенных заявили, что определятся ближе к выборам. Информированность о выборах в Госдуму пока невысокая: 38% хорошо знают, что выборы должны состояться в сентябре этого года, 36% что-то о них слышали, а 26% опрошенных впервые услышали о выборах. 76% респондентов сказали, что ни с кем не советуются по поводу того, за кого им голосовать на выборах. Только 22% респондентов ответили, что обычно советуются с друзьями или родственниками.