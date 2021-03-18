Федеральную часть партийных списков увеличат к выборам в Госдуму

На встрече президента Владимира Путина с руководителями фракций Думы, прошедшей в октябре 2020 г., лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично обосновывал увеличение списка до 20 человек. По его мнению, это позволило бы собрать в списке «лучших специалистов, которые есть в партиях». Жириновский отмечал, что его предложение поддержал и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Ранее, в декабре 2020 г., источники «Ведомостей» сообщали, что Кремль поддержал инициативу депутатов ЛДПР с поправкой – увеличить число кандидатов не до 20, а до 15. По словам источников, такое изменение в законодательстве позволит включать в список больше нужных людей в проходную его часть – это важно для прохождения спонсоров партии, которые дают деньги на кампании.