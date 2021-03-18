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Федеральную часть партийных списков увеличат к выборам в Госдуму

Это поможет партиям привлечь больше спонсоров
Константин Гликин
Евгений Разумный / Ведомости

Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании 17 марта рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект о расширении федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек. Точное число должно определиться, по словам председателя комитета Ольги Савастьяновой, уже во время доработки законопроекта. «Мы сегодня предлагаем остановиться на цифре 15», – подчеркнула Савастьянова (цитата по ТАСС). Точное число будет определяться с учетом позиций фракций политических партий в Государственной думе, мнения экспертов, а также с учетом анализа практики проведения избирательных кампаний, говорится в заключении комитета. Законопроект рассмотрят на пленарном заседании 23 марта.

Законопроект внесли еще в 2019 г. депутаты фракции ЛДПР Алексей Диденко, Вадим Деньгин, Екатерина Строкова и Александр Курдюмов. Правительство еще тогда дало на законопроект отрицательный отзыв. Не поддержал законопроект и комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Согласно отзыву комитета в пояснительной записке не приведено достаточно оснований для его принятия.

На встрече президента Владимира Путина с руководителями фракций Думы, прошедшей в октябре 2020 г., лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично обосновывал увеличение списка до 20 человек. По его мнению, это позволило бы собрать в списке «лучших специалистов, которые есть в партиях». Жириновский отмечал, что его предложение поддержал и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Ранее, в декабре 2020 г., источники «Ведомостей» сообщали, что Кремль поддержал инициативу депутатов ЛДПР с поправкой – увеличить число кандидатов не до 20, а до 15. По словам источников, такое изменение в законодательстве позволит включать в список больше нужных людей в проходную его часть – это важно для прохождения спонсоров партии, которые дают деньги на кампании.

В марте 2021 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ускорить рассмотрение этого законопроекта. Он отметил, что такое изменение выгодно и «Справедливой России», которая недавно провела объединение с левопатриотическими силами, и ЛДПР. Для КПРФ это менее актуально, так как партия представлена во всех регионах. «Вместе с тем для «Единой России» меньше всего это решение что-то значит, так как это партия парламентского большинства и она больше работает в регионах», – сказал председатель Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

«Это выгодно тем партиям, у которых есть неуверенность в своем результате, но может быть полезно и «Единой России», так как в 2011 г. у нее было падение по сравнению с предыдущими выборами почти на 16 п. п. и у них куча народу осталась вне Думы», – говорит политолог Борис Макаренко.

Такой вариант позволит обеспечить мандатом большее число людей, сказал он. Он отметил, что коммунисты могут поставить в федеральный список «проверенных бойцов» – за исключением тех, кто имеет большую личную популярность в регионах. Политолог добавил, что в целом такая перемена приведет к ослаблению работы партий в регионах и их дальнейшей централизации. По мнению Макаренко, поскольку профильный комитет одобрил принятие законопроекта к первому чтению, скорее всего, он будет поддержан Госдумой.

Политтехнолог Петр Быстров говорит, что такой законопроект может быть выгоден «тем партиям, которые с помощью правильного формирования списков обеспечивают себя финансовыми ресурсами, потому что их спонсоры получают возможность стать депутатами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных