Биньямин Нетаньяху теряет пост премьера Израиля

По словам руководителя отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрия Марьясиса, «эра Нетаньяху», скорее всего, подошла к концу. Шансов на формирование оппозиционного правительства много, и все идет к тому, что кнессет его одобрит. При этом само правительство Марьясис характеризует как «разрозненное и слабожизнеспособное». «Стандартная каденция в Израиле – четыре года, но вряд ли новое правительство продержится хотя бы два года», – поясняет эксперт. При этом, отмечает он, Нетаньяху, как мастер политической интриги, еще может преподнести своим противникам несколько сюрпризов. Его партия «Ликуд» продолжит свою деятельность в оппозиции и вполне может рассчитывать на место в следующем правительстве.