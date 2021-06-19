«Единую Россию» на выборы в Госдуму поведут новые кандидаты

«Единую Россию» на выборы в Госдуму поведут новые кандидатыПочему главными лицами партии власти стали Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова
По предложению президента Владимира Путина «Единую Россию» на выборы в Госдуму поведут сразу пять человек, и председателя партии Дмитрия Медведева среди них нет: это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лаврова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех», сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Выступая на съезде партии, Путин пояснил, что список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления развития России.
Из пяти кандидатов у одного есть опыт участия в думских выборах. В 2003 г. Шойгу в качестве министра по чрезвычайным ситуациям входил в общефедеральную четверку списка избирательного объединения «Единство и Отечество – Единая Россия» вместе с министром внутренних дел и будущим спикером Госдумы Борисом Грызловым, а также мэром Москвы Юрием Лужковым и президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. После этого список партии вел всегда один «паровоз»: в 2007 г. – президент Путин, а в 2011 и 2016 гг. – Медведев (сначала в статусе президента, затем премьера). Нынешний список Путин обсуждал с председателем партии накануне съезда, сказал президент. Медведев также отметил, что такой выбор кандидатов – это их совместное с Путиным решение, отметив, что партия – «не один и даже не два человека», которым можно доверить вести «Единую Россию» на выборы.
По словам источника «Ведомостей» в руководстве партии, до последнего момента обсуждался вариант с одним человеком во главе списка, федеральная тройка и пятерка. По его словам, Путин два дня до съезда лично работал со списками кандидатов, и, к примеру, мог лично обсуждать с Проценко включение в общефедеральную пятерку. Еще 15 июня Проценко говорил RT, что не пойдет на выборы: «Я не чувствую в себе того потенциала, законотворческого, пусть даже в области здравоохранения. Я очень надеюсь, что я на своем месте и делаю то, что должен делать» (цитата по «РИА «Новости»).
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что вместо модели «одного паровоза» – популярного политика, которого можно было бы поставить во главе списка, был принят другой сценарий. Теперь «кандидаты пойдут на выборы клином, а клин – это конфигурация, разные участники которой могут работать с разными аудиториями и символизировать разные ценности в рамках кампании».
То есть оборону, нынешний внешний курс, гордость и величие России будут символизировать Шойгу с Лавровым, отмечает Федоров. Кузнецова – это повестка, связанная с демографией и семьей, Проценко – здоровье и «защита от самого опасного врага», коронавируса, а Шмелева – это «про будущее и развитие», которые связаны с образованием. Кроме того, такое сочетание позволяет соблюсти гендерный и возрастной баланс. Его уместно было бы дополнить еще представителями совсем молодого поколения, к примеру волонтерами, отметил он.
Социолог Денис Волков отмечает, что Шойгу и Лавров – одни из самых популярных российских политиков, особенно среди старшего поколения и сторонников власти. Проценко менее известен, но в целом воспринимается хорошо на фоне пандемии, говорит он, остальные – малоизвестны. При ответе на открытый вопрос (не предполагает подсказанные варианты ответа) о том, каким политикам доверяют россияне, люди в первую очередь вспоминают Владимира Путина (27,2%). За ним идут Сергей Шойгу (14,2%) и Сергей Лавров (11,6%), следует из данных ВЦИОМ за май. У Медведева в этом рейтинге уровень доверия 2,1%. Принятое в итоге решение с опорой на социологию не очень приятно для Медведева «в публичном плане», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, но это может принести пользу списку партии, поскольку теперь он не будет особой мишенью для критики во время выборов. «Его отсутствие в списках снизит интенсивность разговоров о его антирейтинге, что тоже нелишне, – говорит Виноградов. – Медведев остается в действующем резерве – иногда это оказывается пенсией, а иногда позволяет не навлечь на себя лишние риски».
«Единая Россия» принципиально обновила подход к формированию общефедеральной части списка, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Президент на съезде сразу обозначил основной мотив избирательной кампании партии в этом году, сказав, что «Единая Россия» – это партия социальной направленности. Приоритеты программы работы партии также были обозначены в соответствии с этим подходом. Собственно из этого и вытекает, что на выборах она должна выступать не как «партия власти», а как «партия общества», представляющая основные социальные группы, отражающая актуальные для людей социальные запросы и выдвигающая в парламент представителей соответствующих социальных сред», – говорит эксперт.
Исходя из этих подходов и сформирована федеральная пятерка списка. Выбору модели списка предшествовал углубленный социологический анализ того, какие лица и, соответственно, месседжи могут быть наиболее востребованы гражданами, принести наибольший прирост рейтинга и голосов, что для «Единой России» в рамках этой кампании более чем актуально, рассказывает Бадовский: «Этот подход и был реализован: сформировав список как «лицо общества» и его приоритетных интересов «Единая Россия» сделает ставку в кампании на социальный образ «партии для всех».
Пока неизвестно, кто из общефедеральной части действительно возьмет мандат депутата Госдумы, говорит собеседник в руководстве «Единой России». Он предполагает, что Лавров и Шойгу в Госдуму в итоге не перейдут, а Проценко и Кузнецова могут.
Близкий к партии собеседник считает, что если по итогам кампании и ждать пересмотра этой позиции, то в отношении руководителя внешнеполитического ведомства, отмечая, что кадровые перестановки в МИД периодически обсуждаются. Виноградов считает, что сейчас по поводу перспектив Шойгу и Лаврова «нет очевидного решения»: «Пока это бонус за высокую узнаваемость и низкий антирейтинг. А дальше есть варианты, хотя дискуссию о судьбе министерских портфелей, особенно в МИДе, это вызовет, независимо от того, есть ли для такой дискуссии основания».
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября, голосование будет проходить в течение трех дней, и начнется 17 сентября. В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов. Россияне должны будут избирать 450 депутатов – 225 по спискам и 225 по одномандатным округам.