«Единую Россию» на выборы в Госдуму поведут новые кандидаты

Социолог Денис Волков отмечает, что Шойгу и Лавров – одни из самых популярных российских политиков, особенно среди старшего поколения и сторонников власти. Проценко менее известен, но в целом воспринимается хорошо на фоне пандемии, говорит он, остальные – малоизвестны. При ответе на открытый вопрос (не предполагает подсказанные варианты ответа) о том, каким политикам доверяют россияне, люди в первую очередь вспоминают Владимира Путина (27,2%). За ним идут Сергей Шойгу (14,2%) и Сергей Лавров (11,6%), следует из данных ВЦИОМ за май. У Медведева в этом рейтинге уровень доверия 2,1%. Принятое в итоге решение с опорой на социологию не очень приятно для Медведева «в публичном плане», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, но это может принести пользу списку партии, поскольку теперь он не будет особой мишенью для критики во время выборов. «Его отсутствие в списках снизит интенсивность разговоров о его антирейтинге, что тоже нелишне, – говорит Виноградов. – Медведев остается в действующем резерве – иногда это оказывается пенсией, а иногда позволяет не навлечь на себя лишние риски».