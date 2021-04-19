Власти обсуждают варианты общефедеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Власти обсуждают варианты общефедеральной части списка «Единой России» на выборах в ГосдумуОкончательная конфигурация списка будет выбрана к концу мая
Администрация президента и руководство «Единой России» обсуждают варианты общефедеральной части списка партии на предстоящих парламентских выборах. В этом году она была расширена с 10 до 15 человек. Собеседники в «Единой России» и человек, близкий к администрации президента, рассказывают, что есть несколько обсуждаемых конструкций.
Первый вариант, на который партийцы очень надеялись осенью прошлого года, – что список возглавит президент Владимир Путин. Однако сейчас собеседники «Ведомостей» не считают это основным вариантом. О том, что такого варианта может не быть, писал «Коммерсантъ». В любом случае если президент примет решение возглавить список «Единой России», то это произойдет ближе к съезду «Единой России», который запланирован на вторую половину июня, сходятся собеседники «Ведомостей».
Второй вариант, который называют собеседники «Ведомостей», – общефедеральную часть списка тоже занимает один человек, но это председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По словам партийцев, сам Медведев хотел бы возглавить список, поскольку после ухода с поста премьер-министра партия для него остается основным политическим инструментом.
Однако для самой партии это не лучший вариант, поскольку рейтинги Медведева низкие, а его имя связано с пенсионной реформой, которая принималась, когда он был председателем правительства, говорят партийцы. Согласно последним данным ВЦИОМа, уровень доверия к Медведеву – 21,2%, а к Путину – 64,9%. Уровень недоверия к Медведеву – 69,8%. Однако если Медведев настоит, то решение, что он возглавит список, может быть принято, говорит один из собеседников. «Если он не оказывается в списке, то он теряет связь с политикой, однако социология не на его стороне», – говорит один из собеседников.