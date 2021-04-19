Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Власти обсуждают варианты общефедеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Окончательная конфигурация списка будет выбрана к концу мая
Елена Мухаметшина
«Единая Россия» рассматривает различные варианты заполнения федеральной части списка /Андрей Гордеев / Ведомости

Администрация президента и руководство «Единой России» обсуждают варианты общефедеральной части списка партии на предстоящих парламентских выборах. В этом году она была расширена с 10 до 15 человек. Собеседники в «Единой России» и человек, близкий к администрации президента, рассказывают, что есть несколько обсуждаемых конструкций.

Первый вариант, на который партийцы очень надеялись осенью прошлого года, – что список возглавит президент Владимир Путин. Однако сейчас собеседники «Ведомостей» не считают это основным вариантом. О том, что такого варианта может не быть, писал «Коммерсантъ». В любом случае если президент примет решение возглавить список «Единой России», то это произойдет ближе к съезду «Единой России», который запланирован на вторую половину июня, сходятся собеседники «Ведомостей».

Второй вариант, который называют собеседники «Ведомостей», – общефедеральную часть списка тоже занимает один человек, но это председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По словам партийцев, сам Медведев хотел бы возглавить список, поскольку после ухода с поста премьер-министра партия для него остается основным политическим инструментом.

Однако для самой партии это не лучший вариант, поскольку рейтинги Медведева низкие, а его имя связано с пенсионной реформой, которая принималась, когда он был председателем правительства, говорят партийцы. Согласно последним данным ВЦИОМа, уровень доверия к Медведеву – 21,2%, а к Путину – 64,9%. Уровень недоверия к Медведеву – 69,8%. Однако если Медведев настоит, то решение, что он возглавит список, может быть принято, говорит один из собеседников. «Если он не оказывается в списке, то он теряет связь с политикой, однако социология не на его стороне», – говорит один из собеседников.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных