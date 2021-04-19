Власти обсуждают варианты общефедеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Однако для самой партии это не лучший вариант, поскольку рейтинги Медведева низкие, а его имя связано с пенсионной реформой, которая принималась, когда он был председателем правительства, говорят партийцы. Согласно последним данным ВЦИОМа, уровень доверия к Медведеву – 21,2%, а к Путину – 64,9%. Уровень недоверия к Медведеву – 69,8%. Однако если Медведев настоит, то решение, что он возглавит список, может быть принято, говорит один из собеседников. «Если он не оказывается в списке, то он теряет связь с политикой, однако социология не на его стороне», – говорит один из собеседников.