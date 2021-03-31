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На праймериз «Единой России» за две недели выдвинулся 61 действующий депутат Госдумы

Среди них Адам Делимханов, Андрей Исаев и Павел Крашенинников
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

На праймериз «Единой России» для отбора кандидатов в Госдуму за две недели с начала регистрации выдвинулся 641 человек, зарегистрировано 400, в том числе 61 действующий депутат Госдумы. Об этом 30 марта рассказали члены федерального организационного комитета предварительного голосования партии.

Среди основных причин для отказа в регистрации на праймериз стало выдвижение по нескольким одномандатным округам для участия в праймериз, наличие непогашенной судимости и иностранных финансовых активов, рассказал первый заместитель руководителя центрального исполкома партии Максим Жаворонков.

Так, например, в Свердловской области попытался зарегистрироваться на праймериз человек, у которого судимость снимается с 1 сентября 2021 г. В Подмосковье получил отказ в регистрации человек, который демонстрировал «вызывающее поведение», дискредитировал своими высказываниями руководство партии, таким образом «он пытался не участвовать в праймериз, а является провокатором», сказал Жаворонков. Из 95 «отказников» семеро подали документы повторно и были зарегистрированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных