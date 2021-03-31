На праймериз «Единой России» за две недели выдвинулся 61 действующий депутат Госдумы

На праймериз «Единой России» за две недели выдвинулся 61 действующий депутат ГосдумыСреди них Адам Делимханов, Андрей Исаев и Павел Крашенинников
На праймериз «Единой России» для отбора кандидатов в Госдуму за две недели с начала регистрации выдвинулся 641 человек, зарегистрировано 400, в том числе 61 действующий депутат Госдумы. Об этом 30 марта рассказали члены федерального организационного комитета предварительного голосования партии.
Среди основных причин для отказа в регистрации на праймериз стало выдвижение по нескольким одномандатным округам для участия в праймериз, наличие непогашенной судимости и иностранных финансовых активов, рассказал первый заместитель руководителя центрального исполкома партии Максим Жаворонков.
Так, например, в Свердловской области попытался зарегистрироваться на праймериз человек, у которого судимость снимается с 1 сентября 2021 г. В Подмосковье получил отказ в регистрации человек, который демонстрировал «вызывающее поведение», дискредитировал своими высказываниями руководство партии, таким образом «он пытался не участвовать в праймериз, а является провокатором», сказал Жаворонков. Из 95 «отказников» семеро подали документы повторно и были зарегистрированы.