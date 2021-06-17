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Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.», — говорится в тексте указа. 

Согласно закону выборы должны быть назначены указом Президента не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (с 31 мая по 20 июня). 

В 2016 г., перед избранием Госдумы седьмого созыва, указ был подписан 17 июня. Сегодня Госдума завершила свою работу, нижняя палата парламента седьмого созыва провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз Госдума соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов. 

Ранее по теме: Думские партии выдвинут кандидатов в Госдуму в конце июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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