Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.», — говорится в тексте указа.
Согласно закону выборы должны быть назначены указом Президента не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (с 31 мая по 20 июня).
В 2016 г., перед избранием Госдумы седьмого созыва, указ был подписан 17 июня. Сегодня Госдума завершила свою работу, нижняя палата парламента седьмого созыва провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз Госдума соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов.