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Бывший президент Киргизии вернулся на родину после 16 лет изгнания

Он мог дать нужные властям показания по золотому руднику «Кумтор»
Алексей Никольский
Акаев заявил после допроса, что он «очень признателен, благодарен» президенту Садыру Жапарову за возможность вернуться /Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев вернулся 2 августа в столицу страны Бишкек из Москвы после 16-летнего изгнания и был допрошен следователями Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) об обстоятельствах приватизации золотого рудника «Кумтор» в 90-е гг. Сам Акаев заявил после допроса, что он «очень признателен, благодарен» президенту Садыру Жапарову за возможность вернуться. «Я приехал, чтобы чистосердечно, искренне рассказать, как мы строили «Кумтор», – заявил Акаев (цитата по «АКИpress»). В каком статусе он был допрошен, не сообщается.

Следствие ГКНБ, ведущее уголовное дело об обстоятельствах приватизации предприятия, которым владеет канадская компания Centerra, объявило в розыск Акаева и сменившего его на посту президента Курманбека Бакиева в начале июля. Еще в мае жогорку кенеш (парламент) Киргизии принял закон о введении на «Кумторе» внешнего управления, после чего правительство назначило внешним управляющим предприятия советника президента Жапарова Тенгиза Болтурука, что было оспорено Centerra в судах. Жапаров в конце 2000-х – начале 2010-х гг. активно выступал за национализацию «Кумтора» и был осужден к лишению свободы в 2012 г., после того как один из митингов на эту тему закончился беспорядками. Он был освобожден в октябре 2020 г. после очередной революции, свергнувшей президента Сооронбая Жээнбекова, и был избран новым президентом страны в январе 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных