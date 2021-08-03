Бывший президент Киргизии вернулся на родину после 16 лет изгнания

Следствие ГКНБ, ведущее уголовное дело об обстоятельствах приватизации предприятия, которым владеет канадская компания Centerra, объявило в розыск Акаева и сменившего его на посту президента Курманбека Бакиева в начале июля. Еще в мае жогорку кенеш (парламент) Киргизии принял закон о введении на «Кумторе» внешнего управления, после чего правительство назначило внешним управляющим предприятия советника президента Жапарова Тенгиза Болтурука, что было оспорено Centerra в судах. Жапаров в конце 2000-х – начале 2010-х гг. активно выступал за национализацию «Кумтора» и был осужден к лишению свободы в 2012 г., после того как один из митингов на эту тему закончился беспорядками. Он был освобожден в октябре 2020 г. после очередной революции, свергнувшей президента Сооронбая Жээнбекова, и был избран новым президентом страны в январе 2021 г.