Задержание экс-президента Киргизии не означает конца политического кризиса

В новом штурме было задействовано уже несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа АР

В четверг после длительного противостояния сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком. Его доставили в Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) и будут допрашивать по факту захвата заложников и убийства замкомандира спецподразделения ГКНБ «Альфа» во время неудачного штурма его дома в среду. В результате этого штурма пострадало более 50 человек. Сам Атамбаев заявил, что отстреливался из наградного оружия.

В новом штурме, по данным ТАСС, было задействовано уже несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. По данным штаба экс-президента, около 500 сторонников Атамбаева прорвали кордон правоохранительных органов, но его самого удалось уговорить сдаться и вывезти в Бишкек. Сторонники Атамбаева, по сообщениям местных СМИ, вечером перекрыли Чуйское шоссе и начали собираться в Бишкеке.

27 июня парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в коррупции, освобождении в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева и других преступлениях. Сам он полностью отрицает причастность к ним и утверждает, что речь идет о политическом преследовании.

Конфликт Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым начался в 2018 г. В 2017 г. Жээнбеков был ставленником уходящего в отставку президента и выдвигался от возглавляемой им правящей социал-демократической партии. В результате происшедшего позднее конфликта партия фактически раскололась. На митинге «За реальную борьбу с коррупцией», прошедшем 8 июня 2019 г. в Бишкеке, Атамбаев назвал Жээнбекова нелегитимным президентом и призвал к установлению парламентской республики.

По мнению российского политолога Андрея Кортунова, Киргизия «хронически нестабильна». Причина – «слабость институтов, неконсолидированная элита (в Киргизии сильны как территориальные, так и клановые размежевания) и острые социально-экономические проблемы». Политолог добавил: надежды, что ситуацию стабилизирует вхождение Киргизии в Евразийское экономическое сообщество, не оправдались. Россия не может позволить себе неконтролируемого развития событий в Киргизии, говорит Кортунов. «У нас нет границ. Если там начнется что-то серьезное, то поток уже не трудовых мигрантов, а беженцев будет возрастать», – прогнозирует он, не исключая дополнительных кредитов и программ помощи.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011о по 2017 г. и стал первым президентом, который покинул пост согласно конституции. Его предшественники Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были свергнуты. Конституция 2010 г. ограничила полномочия главы государства одним сроком, сделав форму правления де-факто смешанной.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в среду вечером заявила, что Москва считает последние события в Киргизии внутренним делом этой страны. Конфликт между бывшим и нынешним президентами начал нарастать в первые месяцы после выборов и «достиг очень опасной черты», цитирует «РИА Новости» директора СВР России Сергея Нарышкина. Он добавил, что Россия призывает конфликтующие стороны к сдержанности.

Вскоре после решения парламента о снятии неприкосновенности с Атамбаева, 11 июля, президент России Владимир Путин встретился в Москве с Жээнбековым, а 24 июля – и с Атамбаевым. После беседы с Атамбаевым Путин заявил, что «все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства» (цитата по сайту Кремля).

Объективные противоречия между севером и югом страны – первая причина кризиса в Киргизии, говорит политолог Евгений Минченко: «И к сожалению, отсутствие культуры компромисса. Каждый следующий приходящий к власти клан подминает под себя все, не оставляя простора для других». В свое время Атамбаев действительно выдвинул Жээнбекова, но Атамбаев северянин, а Жээнбеков южанин, напоминает Минченко: «У Атамбаева была иллюзия, что он сможет оставаться неформальным лидером страны. Это не получилось, и Жээнбеков достаточно жестко начал зачищать всех сторонников Атамбаева, и дело дошло до него самого». На это наложилась специфика личности самого Атамбаева, отмечает эксперт: «Атамбаев – человек очень бесстрашный. Он готов идти напролом».

В Киргизии реально существует риск опасного гражданского конфликта, отмечает Минченко: «Более того, даже если сейчас произойдет силовое подавление атамбаевской группы – видимо, это уже происходит, – то сами по себе объективные противоречия между севером и югом это не снимет. Даже если Атамбаева сейчас отправят в тюрьму, это еще не значит, что его политическая карьера закончилась. Можно вспомнить [экс-премьера Киргизии] Феликса Кулова, который вышел из тюрьмы и стал на какой-то момент одним из лидеров протеста».