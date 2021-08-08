«Единая Россия» подключила муниципальных депутатов к обзвону жителей перед выборами

По словам близкого к региональному руководству источника «Ведомостей», обзвон производится с помощью специально разработанного приложения, которое устанавливается на телефоны. Засчитывается разговор только в том случае, если длится более двух минут. Звонки через приложение, а не с личных телефонов нужны, чтобы проверить, кто именно и кому звонил, ведь партия любит отчеты и контроль, говорит источник, близкий к руководству другого субъекта Федерации. Система обзвона позволяет бесплатно для депутатов и их помощников связываться с гражданами на их территории, сказано в техническом задании по работе в системе «Обзвон», которое передано местным единороссам (подлинность подтвердил собеседник, близкий к одной из региональных администраций). Звонки рекомендуется совершать с 10.00 по 21.00 по местному времени. Звонящий должен представляться и спросить об отношении к «Единой России», планах пойти на выборы, проблемах с благоустройством и т. д.