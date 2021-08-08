«Единая Россия» подключила муниципальных депутатов к обзвону жителей перед выборами

«Единая Россия» подключила муниципальных депутатов к обзвону жителей перед выборамиОни опрашивают граждан о проблемах территорий и желании проголосовать
Штаб «Единой России» перед выборами в Госдуму подключил избранных от нее муниципальных депутатов к мобилизации избирателей, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к региональным администрациям, и подтвердили два политтехнолога, работающих на партию власти в разных субъектах Федерации. Этот проект был запущен несколько недель назад, говорят эти источники. Местные депутаты должны «накрыть обзвонами» 20% от общего числа избирателей на своей территории, знает собеседник, близкий к руководству одного из регионов. По словам одного из политтехнологов, показатель может составлять 15–20%.
Муниципальные депутаты активно участвуют в агитации и избирательной кампании за партию на разных уровнях выборов, сказал «Ведомостям» заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов: «Перед ними стоит задача максимально охватить избирателей, проинформировав их о выборах и о партии, – это обычная мобилизационная кампания, так делалось всегда». Технология обзвона граждан перед выборами не нова, применялась, к примеру, в 2019 г. на региональных выборах в Хабаровском крае, но тогда людям звонили с помощью роботизированной программы через колл-центр, говорит работающий на партию власти политтехнолог: «Теперь же пошли дальше, нашли настоящих «операторов» из числа муниципальных депутатов».
По словам близкого к региональному руководству источника «Ведомостей», обзвон производится с помощью специально разработанного приложения, которое устанавливается на телефоны. Засчитывается разговор только в том случае, если длится более двух минут. Звонки через приложение, а не с личных телефонов нужны, чтобы проверить, кто именно и кому звонил, ведь партия любит отчеты и контроль, говорит источник, близкий к руководству другого субъекта Федерации. Система обзвона позволяет бесплатно для депутатов и их помощников связываться с гражданами на их территории, сказано в техническом задании по работе в системе «Обзвон», которое передано местным единороссам (подлинность подтвердил собеседник, близкий к одной из региональных администраций). Звонки рекомендуется совершать с 10.00 по 21.00 по местному времени. Звонящий должен представляться и спросить об отношении к «Единой России», планах пойти на выборы, проблемах с благоустройством и т. д.
Идея таких звонков здравая, ведь депутат и его помощник – референтное лицо, они должны пользоваться доверием избирателей и по ответам можно судить о реальном отношении к партии, считает один из политтехнологов. К тому же это одна из «нековидных форм агитации», которая сейчас будет использоваться активнее, чем прежде, добавляет еще один собеседник «Ведомостей», сотрудничающий с «Единой Россией».
Пресс-служба «Единой России» не ответила на запрос «Ведомостей». Мобилизацией электората, по словам трех близких к региональным администрациям источников, занимается бывший руководитель администрации подмосковного губернатора Андрея Воробьева, глава исполкома президентского движения ОНФ Михаил Кузнецов. Кузнецов опровергает, что он отвечает за мобилизацию электората «Единой России»: «Мы сопровождаем кампанию лишь членов ОНФ, многие из которых на выборы идут от «Единой России».
Сама по себе система мобилизации в «Единой России» работала и прежде, отмечает глава политической экспертной группы Константин Калачев, хотя никаких конкретных указаний по обзвону со стороны муниципальных депутатов не было. К примеру, был партийный проект «1 + 10», вспоминает он: «Каждый член партии мобилизует еще 10 человек. В рамках партийно-политической мобилизации депутатам предлагалось пригласить на выборы сторонников. Сейчас все технологичнее». Прежде депутатам предлагали встречаться со сторонниками, к примеру, во дворах, ведь пандемии еще не было, отмечает Калачев.