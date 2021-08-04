Какими лозунгами «Единая Россия» привлечет избирателей на выборы

Какими лозунгами «Единая Россия» привлечет избирателей на выборыПартия власти на 3000 билбордах расскажет, что сделала для страны
Лозунг «За сильную страну и благополучие каждого» станет главным в первой волне агитационной кампании, которую запустила «Единая Россия» перед выборами в Госдуму. «Ведомости» ознакомились с агитационными материалами, которые будет распространять правящая партия как на билбордах, так и в качестве раздаточных материалов. Их подлинность подтвердили координатор экспертного совета партии Константин Костин и замруководителя центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Миненко.
У партии будет 13 основных типов билбордов с логотипом партии и различными слоганами. Среди них: «Единая Россия» – это материнский капитал за первого ребенка 483 000 руб.», «Единая Россия» – это бесплатное подведение газа к границам земельного участка», «Единая Россия» – это 1 млн руб. «земскому учителю», «Единая Россия» – это дополнительное образование для мам в декрете», «Единая Россия» – это 16 000 школьных автобусов до 2024 г.», «Единая Россия» – это право узаконить дачи и постройки», «Единая Россия» – это 5000 машин скорой помощи на селе до 2023 г.», «Единая Россия» – это бесплатное горячее питание в начальной школе», «Единая Россия» – это право узаконить гаражи и оформить землю под ними», «Единая Россия» – это освобождение от земельного налога с участка до 6 соток для пенсионеров», «Единая Россия» – это 450 000 руб. многодетным семьям на погашение ипотеки» и др.
Со 2 августа началась расклейка билбордов на 3000 поверхностей по всей стране, раздача агитационных материалов на улице и «от двери к двери с учетом эпидемиологической ситуации», говорит Костин.
Избирателям будут выдавать проект «Народной программы партии «Единая Россия», которую предстоит утвердить на съезде в августе. Он открывается прямой речью общефедеральной пятерки кандидатов партии на выборах (министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой).
Дальше в брошюре идут разделы программы (с указанием, что партия сделала и предлагает): семья и дети, здоровье, образование и наука, забота о тех, кому нужна помощь, гражданская солидарность и молодежная политика, экономика и предпринимательство, комфортные условия для жизни, развитие регионов и села, экология, «государство, удобное для людей», «история, культура, традиции», «защита суверенитета». В разделе по экономике и предпринимательству единороссы обещают сократить продолжительность проверок бизнеса и штрафы предпринимателям за нарушения, не несущие реальной опасности. В области защиты суверенитета среди приоритетов предлагается обеспечить сохранение режима нераспространения ядерного оружия и провести реформу военного образования.
С начала лета единороссы уже распространяли в регионах брошюру «100 главных дел», в которой перечисляется 100 различных инициатив партии, писали «Ведомости» 17 июня. Новый этап агитационной кампании партия начинает с акцента на те решения, которые являются знаковыми для больших электоральных групп, говорит Костин: «Помимо федеральных тем, регионы могут добавлять [в агитацию] дела и решения из региональной повестки, которые, по соцопросам, больше всего поддерживаются жителями». Вторая агитационная волна – мобилизационная – начнется за несколько недель до выборов, говорит Костин: «Сейчас партия обращается к рациональным мотивам [избирателя], а в ходе мобилизационной кампании на первый план выйдут более эмоциональные посылы и сообщения».
В слоганах «Единой России» почти нет глаголов, которые означают динамику, говорит политтехнолог Дмитрий Носков: «Они говорят о стабильности и раздаче благ, это скорее такие напоминания, ставка делается на мобилизацию своего электората, хотя в этом году они еще попытаются привести сомневающихся». Для «Единой России» агитация всегда носила скорее сопровождающий характер и особой роли не играла, говорит Носков: «Самый сильный лозунг у партии был в 2007 г. – «План Путина – победа России». Там тоже не было глаголов, но там был Путин, имя которого в агитации уже не используется».
С помощью традиционной агитации на этих выборах труднее будет достучаться до избирателей, чем во время предыдущих избирательных кампаний, считает политтехнолог Григорий Казанков: «Коронавирус вытесняет политическую повестку на периферию, поэтому всем партиям будет сложнее [вести агитацию]». Из-за пандемии акцент будет делаться на агитации в СМИ, интернете и наружной рекламе, поскольку митингов и пикетов будет мало, говорит он. С выросшей ролью соцсетей, электронных СМИ и телевидения на этих выборах согласен и политтехнолог Петр Быстров. Наружная реклама будет играть поддерживающую, а не мобилизующую роль, а вот вести агитацию от двери к двери, раздавая агитматериалы, во время пандемии сложно, считает он.
«Ведомости» направили запросы о начале агитационной кампании в другие парламентские партии.