Какими лозунгами «Единая Россия» привлечет избирателей на выборы

В слоганах «Единой России» почти нет глаголов, которые означают динамику, говорит политтехнолог Дмитрий Носков: «Они говорят о стабильности и раздаче благ, это скорее такие напоминания, ставка делается на мобилизацию своего электората, хотя в этом году они еще попытаются привести сомневающихся». Для «Единой России» агитация всегда носила скорее сопровождающий характер и особой роли не играла, говорит Носков: «Самый сильный лозунг у партии был в 2007 г. – «План Путина – победа России». Там тоже не было глаголов, но там был Путин, имя которого в агитации уже не используется».