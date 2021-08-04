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Какими лозунгами «Единая Россия» привлечет избирателей на выборы

Партия власти на 3000 билбордах расскажет, что сделала для страны
Елена Мухаметшина
Единороссы на 3000 билбордов расскажут, что сделали для страны /Евгений Разумный / Ведомости

Лозунг «За сильную страну и благополучие каждого» станет главным в первой волне агитационной кампании, которую запустила «Единая Россия» перед выборами в Госдуму. «Ведомости» ознакомились с агитационными материалами, которые будет распространять правящая партия как на билбордах, так и в качестве раздаточных материалов. Их подлинность подтвердили координатор экспертного совета партии Константин Костин и замруководителя центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Миненко.

У партии будет 13 основных типов билбордов с логотипом партии и различными слоганами. Среди них: «Единая Россия» – это материнский капитал за первого ребенка 483 000 руб.», «Единая Россия» – это бесплатное подведение газа к границам земельного участка», «Единая Россия» – это 1 млн руб. «земскому учителю», «Единая Россия» – это дополнительное образование для мам в декрете», «Единая Россия» – это 16 000 школьных автобусов до 2024 г.», «Единая Россия» – это право узаконить дачи и постройки», «Единая Россия» – это 5000 машин скорой помощи на селе до 2023 г.», «Единая Россия» – это бесплатное горячее питание в начальной школе», «Единая Россия» – это право узаконить гаражи и оформить землю под ними», «Единая Россия» – это освобождение от земельного налога с участка до 6 соток для пенсионеров», «Единая Россия» – это 450 000 руб. многодетным семьям на погашение ипотеки» и др.

Со 2 августа началась расклейка билбордов на 3000 поверхностей по всей стране, раздача агитационных материалов на улице и «от двери к двери с учетом эпидемиологической ситуации», говорит Костин.

«Единая Россия» намерена провести программный съезд 24 августа

Это должно мобилизовать партийных сторонников

Избирателям будут выдавать проект «Народной программы партии «Единая Россия», которую предстоит утвердить на съезде в августе. Он открывается прямой речью общефедеральной пятерки кандидатов партии на выборах (министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой).

Дальше в брошюре идут разделы программы (с указанием, что партия сделала и предлагает): семья и дети, здоровье, образование и наука, забота о тех, кому нужна помощь, гражданская солидарность и молодежная политика, экономика и предпринимательство, комфортные условия для жизни, развитие регионов и села, экология, «государство, удобное для людей», «история, культура, традиции», «защита суверенитета». В разделе по экономике и предпринимательству единороссы обещают сократить продолжительность проверок бизнеса и штрафы предпринимателям за нарушения, не несущие реальной опасности. В области защиты суверенитета среди приоритетов предлагается обеспечить сохранение режима нераспространения ядерного оружия и провести реформу военного образования.

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С начала лета единороссы уже распространяли в регионах брошюру «100 главных дел», в которой перечисляется 100 различных инициатив партии, писали «Ведомости» 17 июня. Новый этап агитационной кампании партия начинает с акцента на те решения, которые являются знаковыми для больших электоральных групп, говорит Костин: «Помимо федеральных тем, регионы могут добавлять [в агитацию] дела и решения из региональной повестки, которые, по соцопросам, больше всего поддерживаются жителями». Вторая агитационная волна – мобилизационная – начнется за несколько недель до выборов, говорит Костин: «Сейчас партия обращается к рациональным мотивам [избирателя], а в ходе мобилизационной кампании на первый план выйдут более эмоциональные посылы и сообщения».

В слоганах «Единой России» почти нет глаголов, которые означают динамику, говорит политтехнолог Дмитрий Носков: «Они говорят о стабильности и раздаче благ, это скорее такие напоминания, ставка делается на мобилизацию своего электората, хотя в этом году они еще попытаются привести сомневающихся». Для «Единой России» агитация всегда носила скорее сопровождающий характер и особой роли не играла, говорит Носков: «Самый сильный лозунг у партии был в 2007 г. – «План Путина – победа России». Там тоже не было глаголов, но там был Путин, имя которого в агитации уже не используется».

С помощью традиционной агитации на этих выборах труднее будет достучаться до избирателей, чем во время предыдущих избирательных кампаний, считает политтехнолог Григорий Казанков: «Коронавирус вытесняет политическую повестку на периферию, поэтому всем партиям будет сложнее [вести агитацию]». Из-за пандемии акцент будет делаться на агитации в СМИ, интернете и наружной рекламе, поскольку митингов и пикетов будет мало, говорит он. С выросшей ролью соцсетей, электронных СМИ и телевидения на этих выборах согласен и политтехнолог Петр Быстров. Наружная реклама будет играть поддерживающую, а не мобилизующую роль, а вот вести агитацию от двери к двери, раздавая агитматериалы, во время пандемии сложно, считает он.

«Ведомости» направили запросы о начале агитационной кампании в другие парламентские партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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