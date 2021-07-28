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«Единая Россия» открывает штаб общественной поддержки партии перед выборами в Госдуму

Это позволит партии сделать акценты на нужных ей темах в разгар пандемии коронавируса
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

«Единая Россия» 9 августа откроет штаб общественной поддержки партии в преддверии выборов в Госдуму. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в партии и подтвердил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. В штабе на Покровке соберется пятерка лидеров списка «Единой России», которые проведут несколько мероприятий по направлениям своей работы.

Министр обороны Сергей Шойгу на площадке «Защита и забота, гордость и патриотизм» откроет выставку находок поисковых отрядов, а также встретится с лидерами патриотических и исторических общественных организаций. На площадке «Защита и забота, международная политика» министр иностранных дел Сергей Лавров проведет мастер-класс по дебатам с молодежью, а также дистанционную сессию с регионами. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на площадке «Забота, медицина» будет вести дискуссию о развитии первичного звена здравоохранения с региональными координаторами партийного проекта «Здоровое будущее». На площадке «Забота, образование» руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева организует экспертный клуб и стратегическую сессию по развитию образования. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на площадке «Забота, дети» встретится с профильными некоммерческими организациями, расскажет о результатах своих поездок по стране и обсудит предложения по включению их в программу партии. Пока это предварительная программа, она еще дорабатывается, говорит один из единороссов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных