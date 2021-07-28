«Единая Россия» открывает штаб общественной поддержки партии перед выборами в Госдуму

Министр обороны Сергей Шойгу на площадке «Защита и забота, гордость и патриотизм» откроет выставку находок поисковых отрядов, а также встретится с лидерами патриотических и исторических общественных организаций. На площадке «Защита и забота, международная политика» министр иностранных дел Сергей Лавров проведет мастер-класс по дебатам с молодежью, а также дистанционную сессию с регионами. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на площадке «Забота, медицина» будет вести дискуссию о развитии первичного звена здравоохранения с региональными координаторами партийного проекта «Здоровое будущее». На площадке «Забота, образование» руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева организует экспертный клуб и стратегическую сессию по развитию образования. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на площадке «Забота, дети» встретится с профильными некоммерческими организациями, расскажет о результатах своих поездок по стране и обсудит предложения по включению их в программу партии. Пока это предварительная программа, она еще дорабатывается, говорит один из единороссов.