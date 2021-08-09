Штаб «Единой России» превратился в «Команду Путина»Партия власти использует лозунг с именем президента, но пока что в ограниченных пределах
Пять лидеров списка «Единой России» провели первое совместное мероприятие после выдвижения кандидатов в Госдуму – открыли штаб общественной поддержки партии. Основным лозунгом штаба стал «Мы команда Путина. Мы «Единая Россия», и это первый случай за эту кампанию, когда единороссы использовали имя своего лидера – президента Владимира Путина, который сам во главе списка партии не пошел.
К президентским выборам 2018 г. в России было запущено движение Putin Team – «Команда Путина». О его создании тогда объявил хоккеист Александр Овечкин. «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team», – писал Овечкин в Instagram. В движение тогда вошли известные спортсмены и деятели шоу-бизнеса.
Руководителем штаба общественной поддержки «Единой России» в 2021 г. стал сенатор Александр Карелин. По его словам, в некоторых регионах также запущены аналогичные штабы единороссов. Необходимость создания штаба он объяснил тем, что в 1999 г. один из основателей «Единой России» – Сергей Шойгу (сейчас – министр обороны и первый номер в списке) ставил задачу взаимодействовать с общественными организациями. Сам Шойгу рассказал, как непросто было создавать «Единую Россию», напомнив, что партия «Единство» начала с рейтинга в 3%, а на выборах 1999 г. получила 24,6% (23,3%. – «Ведомости») голосов.
Шансы партии на земле
Кандидаты от «Единой России» на выборах могут выиграть от 176 до 205 одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы. Об этом говорится в докладе «Партия власти на выборах Госдумы-2021», подготовленном фондом «Либеральная миссия». Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: 225 кандидатов избирается по партийным спискам, 225 – по одномандатным округам. По округам «Единая Россия» выдвинула 220 кандидатов из 225, после этого двое сняли свои кандидатуры. Еще в 13 округах партия выставила заведомо слабых кандидатов, считают эксперты «Либеральной миссии». Кроме того, конкурентная ситуация складывается в 29 округах, говорится в докладе. В 2016 г. партия выиграла 203 округа.
Кроме Карелина, Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова (второй номер в списке), главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко (третий номер), руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой (четвертый номер) и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой (пятый номер) на открытии штаба присутствовали кандидаты-одномандатники по Москве. Пришли также общественники (теперь в штабе представлено 30 НКО, включая ОНФ и общество «Знание») и люди, получившие удостоверения доверенных лиц штаба, – певец Николай Расторгуев, боксер Александр Поветкин, гендиректор общества «Знание» Максим Древаль и др.
Любое большинство состоит из большого количества меньшинств, а штаб общественной поддержки должен стать площадкой для взаимодействия с различными сегментами общества, говорит координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин, они будут работать с ситуативным электоратом, т. е. с теми, кто допускает для себя голосование за «Единую Россию», но ему нужны для этого основания. Такой штаб нужен для создания инфоповодов, считает политолог Константин Калачев, а само послание избирателям выглядит так: «Единороссы имеют широкую общественную поддержку и контактируют с большим количеством дружественных организаций. Голосуйте за нас».
В 2007 г., когда Путин возглавлял список партии на выборах в Госдуму, у партии были лозунги «Единая Россия» – партия Путина» и «План Путина – победа России», в 2011 г. образ Путина использовался в агитации, напоминает Костин: «К 2016 г. законодательство изменилось (нельзя использовать в агитации тех, кто не является кандидатом партии. – «Ведомости»), однако высказывания и оценки президента использовались партией в кампании. Президент – создатель и лидер партии, поэтому и сейчас эта линия будет одной из основных в кампании». Костин говорит, что рейтинг президента выше рейтинга партии, но президент опирается на «Единую Россию», о чем он неоднократно говорил: «Единая Россия» воспринимается как партия Путина, и как раз изменение этой линии вызвало бы у избирателей недопонимание».
Оценивать последствия использования такого лозунга пока рано, считает ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман: «Позиционирование в качестве «Команды Путина», конечно, могло бы быть полезно партии, вопрос только в том, будет ли оно осмысленным». Возможность делиться рейтингами у Путина с «Единой Россией» весьма ограниченна и эта технология работает только в ограниченных пределах, уверен он.
По словам источника в «Единой России», лозунг в агитационной кампании использовать в дальнейшем активно не будут.
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Константин Гликин