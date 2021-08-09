Штаб «Единой России» превратился в «Команду Путина»

В 2007 г., когда Путин возглавлял список партии на выборах в Госдуму, у партии были лозунги «Единая Россия» – партия Путина» и «План Путина – победа России», в 2011 г. образ Путина использовался в агитации, напоминает Костин: «К 2016 г. законодательство изменилось (нельзя использовать в агитации тех, кто не является кандидатом партии. – «Ведомости»), однако высказывания и оценки президента использовались партией в кампании. Президент – создатель и лидер партии, поэтому и сейчас эта линия будет одной из основных в кампании». Костин говорит, что рейтинг президента выше рейтинга партии, но президент опирается на «Единую Россию», о чем он неоднократно говорил: «Единая Россия» воспринимается как партия Путина, и как раз изменение этой линии вызвало бы у избирателей недопонимание».