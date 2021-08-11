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Что может последовать за новым делом против Жданова и Волкова

Уголовная ответственность за финансирование экстремизма может грозить и последователям Навального, считают юристы
Денис Балашов
Сторонники Навального после признания его организаций экстремистскими должны подумать, прежде чем их финансировать  /Андрей Гордеев / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) сообщил во вторник о возбуждении нового уголовного дела – о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК) – против экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен в реестр НКО-иноагентов, а также признан экстремистской организацией и запрещен) Ивана Жданова, экс-главы «Штабов Навального» (признаны экстремистской организацией и запрещены) Леонида Волкова и «иных лиц».

Как утверждает СКР, 5 августа Жданов и Волков, «осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор» пожертвований в пользу «Команды Навального», а также сообщили «о способах перечисления денег и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя». В связи с этим была назначена процессуальная проверка, по итогам которой и было возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, которая подразумевает наказание до восьми лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных