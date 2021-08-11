Что может последовать за новым делом против Жданова и Волкова

Как утверждает СКР, 5 августа Жданов и Волков, «осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор» пожертвований в пользу «Команды Навального», а также сообщили «о способах перечисления денег и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя». В связи с этим была назначена процессуальная проверка, по итогам которой и было возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, которая подразумевает наказание до восьми лет лишения свободы.