Что может последовать за новым делом против Жданова и Волкова

Что может последовать за новым делом против Жданова и ВолковаУголовная ответственность за финансирование экстремизма может грозить и последователям Навального, считают юристы
Следственный комитет России (СКР) сообщил во вторник о возбуждении нового уголовного дела – о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК) – против экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен в реестр НКО-иноагентов, а также признан экстремистской организацией и запрещен) Ивана Жданова, экс-главы «Штабов Навального» (признаны экстремистской организацией и запрещены) Леонида Волкова и «иных лиц».
Как утверждает СКР, 5 августа Жданов и Волков, «осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор» пожертвований в пользу «Команды Навального», а также сообщили «о способах перечисления денег и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя». В связи с этим была назначена процессуальная проверка, по итогам которой и было возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, которая подразумевает наказание до восьми лет лишения свободы.