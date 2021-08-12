Столичный бизнес стимулирует онлайн-голосование квартирами и купонами

«Мы считаем, что это [ДЭГ] – хорошая защита для москвичей и от запретов, которые могут возникнуть в случае роста заболеваемости», – добавил Платонов. Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября и проголосовать с 17 по 19 сентября. Розыгрыш пройдет с 18 по 20 сентября.