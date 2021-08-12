Столичный бизнес стимулирует онлайн-голосование квартирами и купонами

Столичный бизнес стимулирует онлайн-голосование квартирами и купонамиК выборам в Госдуму запустят программу «Миллион призов»
Представители столичного бизнеса на пресс-конференции в ТАСС 12 августа рассказали, как будет работать программа «Миллион призов» для жителей Москвы, которые проголосуют онлайн на выборах в Госдуму. Программа будет использоваться для поощрения участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Среди победителей конкурса, определенных в случайном порядке, будут разыграны 20 квартир и 100 автомобилей, заявил председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Остальным будут выдавать купоны, которые можно будет использовать в продуктовых магазинах, ресторанах и развлекательных заведениях, сказал он.
Платонов объяснил необходимость программы тем, что столичный бизнес обеспокоен возможным скоплением людей на избирательных участках, даже несмотря на то что выборы будут проходить в течение трех дней: с 17 по 19 сентября.
«Мы считаем, что это [ДЭГ] – хорошая защита для москвичей и от запретов, которые могут возникнуть в случае роста заболеваемости», – добавил Платонов. Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября и проголосовать с 17 по 19 сентября. Розыгрыш пройдет с 18 по 20 сентября.
Для стимулирования явки избирателей на избирательные участки программа «Миллион призов» использовалась летом 2020 г. в Москве на голосовании по поправкам в Конституцию. Победителями стали около 2 млн человек, говорится на портале mos.ru.
В 2020 г. выигранные гражданами купоны улучшили выручку и повысили посещаемость ресторанов после пандемии и локдауна от 3 до 10%, сказал сооснователь сети ресторанов «Чайхона № 1» Алексей Васильчук. Заместитель председателя Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте заявил, что к «Миллиону призов» уже присоединились более 70 компаний.
Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что при проведении подобных акций существует «тонкая грань между привлечением голосующих и легитимацией высокой цифры [голосующих]». Кроме того, это способ напомнить о возможности проголосовать онлайн в то время, когда не до конца преодолены проблемы доверия к ДЭГ, говорит эксперт.
Проведение конкурсов и розыгрышей одновременно с голосованием более позитивно влияет на настроение голосующих и повышает явку, говорит политтехнолог Илья Паймушкин. Использование программы «Миллион призов» может увеличить число голосующих онлайн, полагает он. Стимулирующие меры применяются, поскольку любое давление на избирателя ухудшит результат провластных кандидатов и партии «Единая Россия», отметил Паймушкин.