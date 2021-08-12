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Столичный бизнес стимулирует онлайн-голосование квартирами и купонами

К выборам в Госдуму запустят программу «Миллион призов»
Константин Гликин
Евгений Разумный / Ведомости

Представители столичного бизнеса на пресс-конференции в ТАСС 12 августа рассказали, как будет работать программа «Миллион призов» для жителей Москвы, которые проголосуют онлайн на выборах в Госдуму. Программа будет использоваться для поощрения участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Среди победителей конкурса, определенных в случайном порядке, будут разыграны 20 квартир и 100 автомобилей, заявил председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Остальным будут выдавать купоны, которые можно будет использовать в продуктовых магазинах, ресторанах и развлекательных заведениях, сказал он.

Платонов объяснил необходимость программы тем, что столичный бизнес обеспокоен возможным скоплением людей на избирательных участках, даже несмотря на то что выборы будут проходить в течение трех дней: с 17 по 19 сентября.

«Мы считаем, что это [ДЭГ] – хорошая защита для москвичей и от запретов, которые могут возникнуть в случае роста заболеваемости», – добавил Платонов. Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября и проголосовать с 17 по 19 сентября. Розыгрыш пройдет с 18 по 20 сентября.

Для стимулирования явки избирателей на избирательные участки программа «Миллион призов» использовалась летом 2020 г. в Москве на голосовании по поправкам в Конституцию. Победителями стали около 2 млн человек, говорится на портале mos.ru.

В 2020 г. выигранные гражданами купоны улучшили выручку и повысили посещаемость ресторанов после пандемии и локдауна от 3 до 10%, сказал сооснователь сети ресторанов «Чайхона № 1» Алексей Васильчук. Заместитель председателя Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте заявил, что к «Миллиону призов» уже присоединились более 70 компаний.

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Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что при проведении подобных акций существует «тонкая грань между привлечением голосующих и легитимацией высокой цифры [голосующих]». Кроме того, это способ напомнить о возможности проголосовать онлайн в то время, когда не до конца преодолены проблемы доверия к ДЭГ, говорит эксперт.

Проведение конкурсов и розыгрышей одновременно с голосованием более позитивно влияет на настроение голосующих и повышает явку, говорит политтехнолог Илья Паймушкин. Использование программы «Миллион призов» может увеличить число голосующих онлайн, полагает он. Стимулирующие меры применяются, поскольку любое давление на избирателя ухудшит результат провластных кандидатов и партии «Единая Россия», отметил Паймушкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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