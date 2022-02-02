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Депутаты предложили освободить от уголовного преследования фиктивных директоров

Поправки в УК направлены в Верховный суд
Анна Нараева
Дополнение УК новыми составами преступлений может повлечь лишь дополнительное ужесточение уголовной политики / Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутаты Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР) и Игорь Игошин («Единая Россия») подготовили поправки в Уголовный кодекс (УК), призванные смягчить ответственность за экономические преступления. Законопроект пока не внесен в Госдуму. Он направлен в Верховный суд для получения отзыва, который требуется для изменения УК. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

Поправки в первую очередь касаются ст. 173.1 УК (незаконное образование юрлица) и ст. 173.2 УК (незаконное использование документов для образования юрлица). Авторы законопроекта предложили освобождать от ответственности тех, кто добровольно сообщит о преступлении и будет способствовать его расследованию. Как говорится в пояснительной записке к документу, чаще всего уголовному преследованию подвергают тех, кто был фиктивным учредителем компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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