Депутаты предложили освободить от уголовного преследования фиктивных директоров

Поправки в первую очередь касаются ст. 173.1 УК (незаконное образование юрлица) и ст. 173.2 УК (незаконное использование документов для образования юрлица). Авторы законопроекта предложили освобождать от ответственности тех, кто добровольно сообщит о преступлении и будет способствовать его расследованию. Как говорится в пояснительной записке к документу, чаще всего уголовному преследованию подвергают тех, кто был фиктивным учредителем компаний.