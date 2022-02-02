Депутаты предложили освободить от уголовного преследования фиктивных директоров

Депутаты предложили освободить от уголовного преследования фиктивных директоровПоправки в УК направлены в Верховный суд
Депутаты Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР) и Игорь Игошин («Единая Россия») подготовили поправки в Уголовный кодекс (УК), призванные смягчить ответственность за экономические преступления. Законопроект пока не внесен в Госдуму. Он направлен в Верховный суд для получения отзыва, который требуется для изменения УК. «Ведомости» ознакомились с копией документа.
Поправки в первую очередь касаются ст. 173.1 УК (незаконное образование юрлица) и ст. 173.2 УК (незаконное использование документов для образования юрлица). Авторы законопроекта предложили освобождать от ответственности тех, кто добровольно сообщит о преступлении и будет способствовать его расследованию. Как говорится в пояснительной записке к документу, чаще всего уголовному преследованию подвергают тех, кто был фиктивным учредителем компаний.