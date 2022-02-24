Песков сообщил о просьбе ДНР и ЛНР помочь «в отражении агрессии» Украины

Песков сообщил о просьбе ДНР и ЛНР помочь «в отражении агрессии» УкраиныУкраина в свою очередь запросила экстренное заседание Совбеза ООН
Главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины», – заявил Песков.
Он пояснил, что «киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта». Принято ли в связи с этим какое-либо решение в Кремле, Песков не сообщил. ТАСС публикует фото соответствующих документов.
В связи с обращением ЛНР и ДНР к России Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН, сообщил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране с 24 февраля режим чрезвычайного положения на территории всей страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Кроме того, был объявлен призыв резервистов в возрасте 18 до 60 лет. Максимальный срок службы – один год.
В тот же день Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что президент США Джо Байден предупредил Зеленского о возможности начала российского «вторжения» в течение 48 часов. О том, что российские войска намерены «вторгнуться» на Украину, западные СМИ и официальные лица неоднократно сообщали с конца октября 2021 г. в связи с концентрацией подразделений на границе российско-украинской границе и в Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость».
Чрезвычайное положение и призыв резервистов были объявлены в Киеве в связи с признанием Россией 21 февраля независимости ДНР и ЛНР, провозглашенной в 2014 г., и подписанием с ними договоров о дружбе и взаимопомощи. 22 февраля соответствующие документы были ратифицированы Госдумой и Советом Федерации. В тот же день сенаторы единогласно разрешили президенту России использовать армию за рубежом.
Позже президент России Владимир Путин пояснил, что республики признаются в границах, заявленных ими на момент провозглашения – то есть Донецких и Луганских областей Украины. Сейчас ДНР и ЛНР контролируют около 30% их территории, фактически границей является линия разграничения с украинской армией, которая находится там по итогам боевых действий 2014–2015 гг. и последующих минских соглашений об урегулировании конфликта. Путин выразил надежду, что вопрос с границами и контролем над ними решится путем переговоров.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов заявила, что США не намерены посылать войска на Украину. Ранее президент страны Джо Байден заявил о переброске американских частей, уже находящихся в Европе, в Прибалтику на фоне нахождения в соседней Белоруссии российских войск.
В связи с признанием ДНР и ЛНР США, Великобритания, Канада и Евросоюз объявили о санкциях в отношении России. Американский и британский варианты подразумевают ограничения в отношении опорного для оборонной промышленности Промсвязьбанка и ключевого института развития ВЭБ.РФ, суверенного долга, газопровода «Северный поток – 2», запрет торговли с республиками Донбасса и персональные санкции в отношении ряда российских официальных лиц. Санкции Евросоюза касаются 351 проголосовавшего за обращение о признании ДНР и ЛНР депутата Госдумы, а также ряда юридических и физических лиц, которые пока не были конкретизированы.