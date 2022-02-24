Песков сообщил о просьбе ДНР и ЛНР помочь «в отражении агрессии» Украины

В тот же день Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что президент США Джо Байден предупредил Зеленского о возможности начала российского «вторжения» в течение 48 часов. О том, что российские войска намерены «вторгнуться» на Украину, западные СМИ и официальные лица неоднократно сообщали с конца октября 2021 г. в связи с концентрацией подразделений на границе российско-украинской границе и в Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость».