Россия предпочла Белоруссию для переговоров с Украиной

Местом для проведения переговоров 27 февраля изначально был выбран белорусский город Гомель. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение приняла украинская сторона. Днем 27 февраля в Гомель прибыла российская делегация в составе посла в Белоруссии Бориса Грызлова, заместителей министров обороны и иностранных дел, а также профильного комитета Госдумы. Делегацию возглавлял помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Вскоре после прибытия российских переговорщиков в Гомель Зеленский заявил, что Украина согласна провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Вене или Баку, но не в Белоруссии. Мединский, в свою очередь, сообщил, что российская делегация будет ждать украинцев до 15 часов.