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Россия предпочла Белоруссию для переговоров с Украиной

Но ждать перемирия пока рано
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Российская сторона пообещала безопасность тем, кто приедет на переговоры из Киева / Лейла Тураянова / ТАСС

Россия и Украина встречаются на украинско-белорусской границе для проведения переговоров о перемирии. Встреча, которая еще не состоялась на момент сдачи номера, была организована при поддержке Белоруссии. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, переговоры с Россией «хоть маленький, но шанс» на мирное урегулирование конфликта, но сам он не сильно верит в успех.

Местом для проведения переговоров 27 февраля изначально был выбран белорусский город Гомель. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение приняла украинская сторона. Днем 27 февраля в Гомель прибыла российская делегация в составе посла в Белоруссии Бориса Грызлова, заместителей министров обороны и иностранных дел, а также профильного комитета Госдумы. Делегацию возглавлял помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Вскоре после прибытия российских переговорщиков в Гомель Зеленский заявил, что Украина согласна провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Вене или Баку, но не в Белоруссии. Мединский, в свою очередь, сообщил, что российская делегация будет ждать украинцев до 15 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных