«Единая Россия» выступила за проведение региональных выборов в 2022 году

«Единая Россия» выступила за проведение региональных выборов в 2022 годуВ Кремле пока не приняли решения менять правила голосования
Партия власти выступает за сохранение выборов осенью 2022 г. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он ответил на предложение о переносе голосования на год в связи со спецоперацией, которое высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 17 мая на пленарном заседании Госдумы.
«Единая Россия» с этим категорически не согласна», – написал Турчак в своем Telegram-канале. По его словам, «источником власти в России является народ», лишать людей «этого права» нельзя ни при каких обстоятельствах, политическая же конкуренция «не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее». Он напомнил, что партия власти готовится к выборам и проводит праймериз – на следующей неделе по ним уже начнется голосование.
Собеседник, близкий к «Единой России», говорит, что в партии проводили праймериз, не зная точно, будут ли осенью выборы или нет. Работающий с «Единой Россией» политтехнолог обращает внимание, что это усложняло «аппаратную поддержку праймериз» и нужных кандидатов.
Вслед за Турчаком с заявлением выступил и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству единоросс Андрей Клишас. По его словам, партия по вопросу проведения выборов «занимает конституционную и политически ответственную позицию». «Власть принадлежит народу, и все, в том числе парламентские, партии и политические силы должны об этом помнить и идти за мандатом к избирателю», – отметил он в своем Telegram-канале.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия ведет подготовку к единому дню голосования 2022 г. «Мы, как правоприменители, работаем в соответствии с действующим законодательством. Поскольку никаких дополнительных поправок, предполагающих те или иные изменения, связанные с предстоящими выборами в сентябре, нет, мне комментировать нечего», – заявила она «РИА Новости».
После выступления в Госдуме Миронова близкие к администрации президента (АП) собеседники «Ведомостей» говорили, что пока решение о том, будут ли выборы этой осенью и в какой форме, не принято. Миронов, по утверждению одного из источников, еще до своего выступления обсуждал вопрос выборов с президентом, но тот решения на этот счет не принял.
18 мая один из собеседников заявил «Ведомостям», что пока решено оставить все как есть, в том числе проводить всенародные выборы губернаторов. Это же подтверждает и еще один собеседник, близкий к АП. Заявления политиков, которые прозвучали 18 мая, указывают, «во всяком случае, на то, что принципиальных решений об изменении системы выборов не принято», сказал источник, близкий к Старой площади. Турчак не стал бы делать заявлений без согласования с АП, добавляет еще один собеседник «Ведомостей». «В регионах уже готовятся к выборам в том числе врио губернаторов, которые были назначены на прошлой неделе», – говорит третий источник, близкий к АП.
Турчак публично обозначил тренд на сохранение прямых выборов, говорит политолог Ростислав Туровский: «Видимо, «Единой России» важно подчеркнуть, что российская политика развивается в прежнем русле и это касается в том числе выборных процедур». Трудно себе представить, чтобы при отсутствии решения единороссы обозначили свое подчеркнутое желание сохранить выборы, добавляет политолог Михаил Виноградов.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов