«Единая Россия» выступила за проведение региональных выборов в 2022 году

18 мая один из собеседников заявил «Ведомостям», что пока решено оставить все как есть, в том числе проводить всенародные выборы губернаторов. Это же подтверждает и еще один собеседник, близкий к АП. Заявления политиков, которые прозвучали 18 мая, указывают, «во всяком случае, на то, что принципиальных решений об изменении системы выборов не принято», сказал источник, близкий к Старой площади. Турчак не стал бы делать заявлений без согласования с АП, добавляет еще один собеседник «Ведомостей». «В регионах уже готовятся к выборам в том числе врио губернаторов, которые были назначены на прошлой неделе», – говорит третий источник, близкий к АП.