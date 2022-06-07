Валерий Зорькин объяснил необходимость обновления Конституционного суда

Кандидат в судьи КС занимается и практической работой. В 2003–2005 гг. он руководил региональным отделением Международной финансовой корпорации – организации группы Всемирного банка. Помимо этого Бушев был судьей ad hoc (для рассмотрения конкретного дела) в ЕСПЧ по делу ЮКОСа и не согласился ни с основным решением по делу в 2011 г., ни с решением о компенсации в 2014 г. и высказал на этот счет два особых мнения. Бушев дважды, в 2012 и 2021 гг., был одним из кандидатов, которых Россия выдвигала на пост судьи ЕСПЧ, но постоянно заседающим в Страсбурге судьей он так и не стал.