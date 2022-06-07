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Валерий Зорькин объяснил необходимость обновления Конституционного суда

Представленную президентом кандидатуру Андрея Бушева одобрил профильный комитет Совета Федерации
Марина Царева
Пресс-служба Совета Федерации

Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству предварительно обсудил предложенную президентом кандидатуру на пост судьи Конституционного суда (КС). Первым за 12 лет новым назначенцем в КС станет 56-летний и. о. завкафедрой гражданского права юрфака Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Андрей Бушев.

Его кандидатуру поддержали полпред президента в СФ Артур Муравьев и председатель КС Валерий Зорькин. Глава КС лично представил Бушева комитету, сообщив, что давно знает кандидата и тот уже сотрудничал с КС. Поддержку кандидатуры он объяснил также дефицитом в КС кадров, которые разбирались бы в гражданском праве: «Среди всех дел, которые идут через определения и постановления, их [гражданских дел] до половины. Очень большая потребность, чтобы пришел специалист именно этого профиля».

«Требования к кандидатам ослабевают по ходу времени, – сказал сенатор Николай Федоров Зорькину, вспоминая, как СФ утверждал кандидатуру самого председателя. – Какие сейчас появляются [кандидаты] на фоне вашей весовой категории». Председатель КС парировал, что он поддерживает Бушева и ценит его высокий профессиональный уровень. «Перед нами всеми стоит задача, чтобы потенциал КС не был утрачен», – ответил Зорькин Федорову.

Единственный вопрос самому Бушеву задал председатель комитета Андрей Клишас. Он интересовался, повлияет ли невозможность россиян обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после выхода из Совета Европы на гарантии конституционных прав российских граждан.

Андрей Бушев /Пресс-служба Совета Федерации

«Учитывая, что Конституция предполагает и обязывает органы госвласти соблюдать права человека, уважать права человека, защитить их и деятельность КС является подтверждением того, что права человека в повестке дня и являются важными, я не думаю, что в этой сфере будут серьезные ухудшения или изменения», – заявил в ответ Бушев. Он уточнил, что знает много случаев, «когда защита прав человека в России стоит на более высоком уровне»: «На данный момент я не вижу опасений для себя, что в данной сфере граждане почувствуют ухудшение. Наоборот, это позволит гражданам и судам еще больше сконцентрироваться, еще большая ответственность на них ляжет».

Бушев начал работать в СПбГУ 26 лет назад, в 1996 г. Декан юрфака СПбГУ Сергей Белов сказал «Ведомостям», что давно работает с кандидатом в судьи КС и считает его высококвалифицированным юристом. «Он цивилист, три года руководит кафедрой [гражданского права], специалист по обороту ценных бумаг, учился и работал в зарубежных университетах», – характеризует Бушева Белов. Он также надеется, что будущий судья КС будет продолжать преподавать в университете, например, по субботам, учитывая, что СПбГУ и КС находятся в одном городе.

Кандидат в судьи КС занимается и практической работой. В 2003–2005 гг. он руководил региональным отделением Международной финансовой корпорации – организации группы Всемирного банка. Помимо этого Бушев был судьей ad hoc (для рассмотрения конкретного дела) в ЕСПЧ по делу ЮКОСа и не согласился ни с основным решением по делу в 2011 г., ни с решением о компенсации в 2014 г. и высказал на этот счет два особых мнения. Бушев дважды, в 2012 и 2021 гг., был одним из кандидатов, которых Россия выдвигала на пост судьи ЕСПЧ, но постоянно заседающим в Страсбурге судьей он так и не стал.

8 июня кандидатуру Бушева рассмотрят на заседании Совета Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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