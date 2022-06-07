Валерий Зорькин объяснил необходимость обновления Конституционного суда

Валерий Зорькин объяснил необходимость обновления Конституционного судаПредставленную президентом кандидатуру Андрея Бушева одобрил профильный комитет Совета Федерации
Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству предварительно обсудил предложенную президентом кандидатуру на пост судьи Конституционного суда (КС). Первым за 12 лет новым назначенцем в КС станет 56-летний и. о. завкафедрой гражданского права юрфака Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Андрей Бушев.
Его кандидатуру поддержали полпред президента в СФ Артур Муравьев и председатель КС Валерий Зорькин. Глава КС лично представил Бушева комитету, сообщив, что давно знает кандидата и тот уже сотрудничал с КС. Поддержку кандидатуры он объяснил также дефицитом в КС кадров, которые разбирались бы в гражданском праве: «Среди всех дел, которые идут через определения и постановления, их [гражданских дел] до половины. Очень большая потребность, чтобы пришел специалист именно этого профиля».
«Требования к кандидатам ослабевают по ходу времени, – сказал сенатор Николай Федоров Зорькину, вспоминая, как СФ утверждал кандидатуру самого председателя. – Какие сейчас появляются [кандидаты] на фоне вашей весовой категории». Председатель КС парировал, что он поддерживает Бушева и ценит его высокий профессиональный уровень. «Перед нами всеми стоит задача, чтобы потенциал КС не был утрачен», – ответил Зорькин Федорову.
Единственный вопрос самому Бушеву задал председатель комитета Андрей Клишас. Он интересовался, повлияет ли невозможность россиян обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после выхода из Совета Европы на гарантии конституционных прав российских граждан.
«Учитывая, что Конституция предполагает и обязывает органы госвласти соблюдать права человека, уважать права человека, защитить их и деятельность КС является подтверждением того, что права человека в повестке дня и являются важными, я не думаю, что в этой сфере будут серьезные ухудшения или изменения», – заявил в ответ Бушев. Он уточнил, что знает много случаев, «когда защита прав человека в России стоит на более высоком уровне»: «На данный момент я не вижу опасений для себя, что в данной сфере граждане почувствуют ухудшение. Наоборот, это позволит гражданам и судам еще больше сконцентрироваться, еще большая ответственность на них ляжет».
Бушев начал работать в СПбГУ 26 лет назад, в 1996 г. Декан юрфака СПбГУ Сергей Белов сказал «Ведомостям», что давно работает с кандидатом в судьи КС и считает его высококвалифицированным юристом. «Он цивилист, три года руководит кафедрой [гражданского права], специалист по обороту ценных бумаг, учился и работал в зарубежных университетах», – характеризует Бушева Белов. Он также надеется, что будущий судья КС будет продолжать преподавать в университете, например, по субботам, учитывая, что СПбГУ и КС находятся в одном городе.
Кандидат в судьи КС занимается и практической работой. В 2003–2005 гг. он руководил региональным отделением Международной финансовой корпорации – организации группы Всемирного банка. Помимо этого Бушев был судьей ad hoc (для рассмотрения конкретного дела) в ЕСПЧ по делу ЮКОСа и не согласился ни с основным решением по делу в 2011 г., ни с решением о компенсации в 2014 г. и высказал на этот счет два особых мнения. Бушев дважды, в 2012 и 2021 гг., был одним из кандидатов, которых Россия выдвигала на пост судьи ЕСПЧ, но постоянно заседающим в Страсбурге судьей он так и не стал.
8 июня кандидатуру Бушева рассмотрят на заседании Совета Федерации.