Элла Памфилова не обнаружила «безобразий» на выборах

Элла Памфилова не обнаружила «безобразий» на выборахЦентризбирком подвел окончательные итоги голосования
На прошедших 9–11 сентября выборах в России мандаты и должности получили 16 политических партий, сообщила председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова. При этом 77% от всех разыгрываемых депутатских мест получила «Единая Россия». На 2-м месте самовыдвиженцы (14%), на третьем – КПРФ (4%), на четвертом – «Справедливая Россия» (3%), на пятом – ЛДПР (2%).
«Средняя явка [по стране] составила 35%, т. е. более трети из тех, кто мог принять участие, они непосредственно принимали участие в голосовании», – сказала Памфилова.
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