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Элла Памфилова не обнаружила «безобразий» на выборах

Центризбирком подвел окончательные итоги голосования
Виктор Хамраев Екатерина Гробман
Элла Памфилова заявила, что по итогам прошедших выборов не зафиксировано жалоб, которые могли повлиять на ход голосования и итоговые результаты / Андрей Гордеев / Ведомости

На прошедших 9–11 сентября выборах в России мандаты и должности получили 16 политических партий, сообщила председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова. При этом 77% от всех разыгрываемых депутатских мест получила «Единая Россия». На 2-м месте самовыдвиженцы (14%), на третьем – КПРФ (4%), на четвертом – «Справедливая Россия» (3%), на пятом – ЛДПР (2%).

«Средняя явка [по стране] составила 35%, т. е. более трети из тех, кто мог принять участие, они непосредственно принимали участие в голосовании», – сказала Памфилова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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