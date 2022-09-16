Элла Памфилова не обнаружила «безобразий» на выборах

На прошедших 9–11 сентября выборах в России мандаты и должности получили 16 политических партий, сообщила председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова. При этом 77% от всех разыгрываемых депутатских мест получила «Единая Россия». На 2-м месте самовыдвиженцы (14%), на третьем – КПРФ (4%), на четвертом – «Справедливая Россия» (3%), на пятом – ЛДПР (2%).