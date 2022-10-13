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Политика

Депутаты и сенаторы: Эрдоган хочет войти в историю миротворцем, но ему мешает позиция Киева

Переговоры турецкого и российского лидеров по Украине проходят 13 октября в Астане
Евгения Дубровина
Lefteris Pitarakis / AP

Миротворческие инициативы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в конфликте между Россией и Украиной труднореализуемы из-за позиции Киева, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что чтобы переговоры состоялись, «нужна готовность обеих сторон к достижению мира».

«Украина ставит неприемлемые для нас условия по возвращению территорий в границах 1992 г., по Крыму, вхождению в НАТО. Россия на это не пойдет, понимая, что необходима безоговорочная капитуляция украинского режима. Так что я не очень верю в успех этой миссии», – сказал Джабаров.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») уверена, что турецкий лидер «хочет войти в историю в качестве миротворца, остановившего третью мировую войну», и поэтому «активно участвует в этом процессе, предоставляя странам площадку для переговорного процесса».

«Понятно, что над Турцией довлеет и экономический интерес, конфликт между странами им не на руку. При этом весьма заманчивы перспективы перенаправить газопровод через Черное море в Турцию», – заявила она.

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На вопрос о перспективах миротворческих инициатив Эрдогана Журова ответила, что «если бы [Владимир] Зеленский был мусульманином, влияние турецкого лидера было бы более значительным».

Ситуация на Украине и двусторонние отношения России и Турции станут главными темами переговоров глав двух государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Эти переговоры анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины. «Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали», – сказал он.

Сам Эрдоган 13 октября назвал своей целью достижение перемирия на Украине в кратчайшие сроки. «Наша цель – сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», – сказал он. Турецкий лидер отметил, что стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море и состоявшийся в сентябре обмен пленными при посредничестве Анкары – «ощутимые достижения в этом направлении».

Путин и Эрдоган в предыдущий раз обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда турецкий лидер уже сообщал о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса» и сообщил о желании встретиться с Путиным в течение трех-четырех дней.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с нынешним руководством России.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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