Депутаты и сенаторы: Эрдоган хочет войти в историю миротворцем, но ему мешает позиция Киева

Депутаты и сенаторы: Эрдоган хочет войти в историю миротворцем, но ему мешает позиция КиеваПереговоры турецкого и российского лидеров по Украине проходят 13 октября в Астане
Миротворческие инициативы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в конфликте между Россией и Украиной труднореализуемы из-за позиции Киева, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что чтобы переговоры состоялись, «нужна готовность обеих сторон к достижению мира».
«Украина ставит неприемлемые для нас условия по возвращению территорий в границах 1992 г., по Крыму, вхождению в НАТО. Россия на это не пойдет, понимая, что необходима безоговорочная капитуляция украинского режима. Так что я не очень верю в успех этой миссии», – сказал Джабаров.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») уверена, что турецкий лидер «хочет войти в историю в качестве миротворца, остановившего третью мировую войну», и поэтому «активно участвует в этом процессе, предоставляя странам площадку для переговорного процесса».
«Понятно, что над Турцией довлеет и экономический интерес, конфликт между странами им не на руку. При этом весьма заманчивы перспективы перенаправить газопровод через Черное море в Турцию», – заявила она.
На вопрос о перспективах миротворческих инициатив Эрдогана Журова ответила, что «если бы [Владимир] Зеленский был мусульманином, влияние турецкого лидера было бы более значительным».
Ситуация на Украине и двусторонние отношения России и Турции станут главными темами переговоров глав двух государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Эти переговоры анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить идею посредничества Турции при переговорах России и Украины. «Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали», – сказал он.
Сам Эрдоган 13 октября назвал своей целью достижение перемирия на Украине в кратчайшие сроки. «Наша цель – сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», – сказал он. Турецкий лидер отметил, что стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море и состоявшийся в сентябре обмен пленными при посредничестве Анкары – «ощутимые достижения в этом направлении».
Путин и Эрдоган в предыдущий раз обсуждали события на Украине в ходе телефонных переговоров 7 октября. Тогда турецкий лидер уже сообщал о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса» и сообщил о желании встретиться с Путиным в течение трех-четырех дней.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с нынешним руководством России.